Сегодня эксперты ВАДА начнут работу с данными московской антидопинговой лаборатории
Это может поставить точку в трехлетнем противостоянии России и агентства, которое привело к санкциям в адрес нашего спорта.
Делегацию возглавит испанец Хорсе-Антонио Паскуаль, за плечами которого тридцатилетний опыт работы в сфере борьбы с допингом. Предполагается, что эксперты изучат файлы, а затем отберут пробы, которые покажутся им подозрительными. В ВАДА полагают, что тем самым они получат недостающую часть головоломки, а именно базу данных, которую скопировал и передал им информатор Григорий Родченков. Документы и соответствующие им пробы помогут завершить расследования комиссии профессора Макларена, которое стало основанием для массовых дисквалификация российских спортсменов. В сентябре этого года Российское антидопинговое агентство было восстановлено в правах с условием, что до 31 декабря эксперты ВАДА получат доступ в лабораторию.
В декабре будет открыто новое здание лаборатории, которая будет находится в структуре Московского государственного университета.
Комментарии1
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