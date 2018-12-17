Цирк Запашных достоин государственной поддежки, но Кремль не может вмешиваться с ситуацию с цирком «Дю солей»
Цирк Запашных достоин государственной поддежки, но Кремль не может вмешиваться с ситуацию с цирком «Дю солей». Это вопрос компаний, — сказала журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков добавил, что по его мнению вряд ли возможно полностью отгородиться от иностранных коллективов.
Комментарии12
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vitaly_e23 17 декабря 2018 | 15:07
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ostapba 17 декабря 2018 | 15:34
Вечером АНШЛАГ??
Парад АЛЛЕ!!
скачки состоятся при любой погоде...
Еще бы на арену, в качестве коверного, выпустили Маркова.
Серегу даже..
bugbugbug 17 декабря 2018 | 15:38
В путинской вертикали президент должен заниматься всем: от строительства забора у пенсионерки, до разборок между циркачами.
ura_123 17 декабря 2018 | 15:11
Господдержка этих дрессировщиков? Ну а чё,достойны,ведь всю задницу порвали за кремлёвских)))
divannaya_analitika 17 декабря 2018 | 15:59
ura_123: ну а что? Запашные выдрессированы так же, как их тигры.
gvs 17 декабря 2018 | 15:12
Одного из братьев Запашных - в премьер-министры, другого - председателем Госдумы. И цирк будет полностью укомплектован ))))
nikolaitschi 17 декабря 2018 | 15:13
МИД уже клоунам отдали. Остался Кремль и ФСБ.
bear123581321 17 декабря 2018 | 15:35
Дю Солей как-то не клянчит денег у канадского правительства - умеют и людей удивить, и денег заработать.. А Запашные несостоятельны. Все заслуги - мучение животных (не окупается) и лизание начальственных задниц (иногда окупается).
ulagai 17 декабря 2018 | 15:37
Запашные хотят быть цирковыми дерибасками.долой нескрепную конкуренцию!
compare 17 декабря 2018 | 15:42
"заполошный" ножкой пристукивает,так хочется "вливаний"! как будто,без этого,ему мало дают за его послушность и кротость крайнюю?
cromwel 17 декабря 2018 | 15:59
Пахана использовали в цирковом шоу. Ему самому то посмотреть на себя не смешно?
hihi2raza 17 декабря 2018 | 16:07
Это путинского холуя запашного самого надо в клетку посадить. Стукач поганый.