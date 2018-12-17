Генассамблея ООН должна сегодня принять резолюцию по милитаризации Крыма и агрессии России в Керченском проливе
Генеральная Ассамблея ООН должна сегодня принять резолюцию по милитаризации Крыма и агрессии России в Керченском проливе в отношении Украины.
Резолюция Генассамблеи ООН адресует милитаризацию Россией Крыма и включает поправку, которая осуждает нападение Россией на украинские корабли в Керченском проливе и захват украинских моряков — документ подчеркивает, что действия России несут угрозу не только для Украины, но и для всех других стран региона. Резолюция призовет Россию перестать преследовать коммерческие суда, проходящие по Керченскому проливу, и прекратить ограничивать морскую навигацию. Но главной целью документа будет требование от России вывести свои войска из Крыма и прекратить нелегальную оккупацию украинской территории. Текст резолюции предложила Украина, но свои подписи в качестве соавторов поставили США, Канада, Великобритания, Швеция, Германия, Эстония, Хорватия, Польша, Недерланды, Грузия, Латвия.
В начале декабря на сессии ОБСЕ в Милане Киев представил объемные доказательства милитаризации Крыма Россией и непосредственного нападения на украинские корабли в Керченском проливе.
Голосование по резолюции Генассамблеи ООН назначено на 18 часов по московскому времени.
Комментарии22
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vitaly_e23 17 декабря 2018 | 15:07
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
danko1 17 декабря 2018 | 15:09
vitaly_e23: Уже не ножи, а топоры летят в питерского гопника.
И блокировки тут нет.
ahotnik58 17 декабря 2018 | 15:12
danko1: Уже не ножи, а топоры летят в питерского гопника.
Завидуют России :)
Ведь Крым и сочинская инфраструктура, созданная к Олимпиаде приносит десятки миллиардов долларов в казну РФ, уже окупив все затраты.
В 2018г. турпоток в Крым побил рекорды постсоветского периода
Крым в 2018 году побил рекорд по объему туристического потока за 27 лет после распада Советской России. Об этом заявил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко на заседании совета министров республики.
По его словам, по данным на 9 октября в 2018 году Крым посетили 6,16 млн туристов, что на 29% выше показателей за аналогичный период 2017 года.
"Крым достиг рекордных показателей за весь постсоветский период. Максимум был отмечен в 2012 году — 6,1 млн человек"
Волченко также отметил, что в первом полугодии 2018 года прямые налоговые поступления в бюджет от туристической отрасли составили 1,17 млрд рублей. Это на 26,6% выше показателей за первые шесть месяцев прошлого года, пишет ИА Крыминформ.
3 октября сообщалось, что большинство туристов заявили о желании вернуться в Крым в будущем.
ostapba 17 декабря 2018 | 15:28
ahotnik58: на дембель??
Из солнечной Бурятии даже??
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 17 декабря 2018 | 16:11
Нет поддержке идей нацизма от властей США\ЕС\Украины
aladdinov 17 декабря 2018 | 15:28
«Недерланды»
Занимательная грамматика
Знаете ли вы, что если за каждый подобный ляп главному редактору сайта г-ну (не господину) Рувинскому давать по морде, то он, г-н (в рифму) Рувинский всегда будет ходить с битой мордой.
kottigr1 17 декабря 2018 | 15:28
ahotnik58: Об этом заявил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко..
О !.. Дальше можно уже и не читать... ВВП удвоилась, Португалию перегнали, 25 миллионов рабочих мест создали...
bazilgu 17 декабря 2018 | 15:33
ahotnik58: Нука- нука, расскажите про десятки миллиардов долларов, которые "приносит сочинская инфраструктура, созданная к олимпиаде". Только с фактами, цифрами и ссылками, пожалуйста. Вы ведь всем этим владеете, не будете же Вы просто болтать языком подобно базарной торговке.
ahotnik58 17 декабря 2018 | 15:54
bazilgu: Только с фактами, цифрами и ссылками, пожалуйста.
пожалуйста, открытые простые цыфири:
- в 2014г выезжало зарубеж 54069079 россиян, из них с целью туризма 18 291 737 чел. Средний чек турпоездки составлял 2000 долларов, таким образом можно посчитать сколько мы выбрасывали денег на ветер до создания туристической инфрастуктуры к Олимпиаде в Сочи и до возвращения Крыма: 18,2 мил*2000= *36,4 миллиарда долларов
Доходы от нефтяного экспорта в 2014 году были 147 миллиардов долларов, т.е. каждый год выбрасывалось 36,4/147*100%= 25% наших нефтяных доходов. В 2015 и 2016 годах, число россиян НЕ поехавших заграницу составило 11,26 млн. чел. т.е. ,они выбрали российские курорты, в том числе и пост-олимпийский Сочи и Крым. Прямая экономия для РФ составила порядка 22 миллиардов долларов, а учитывая мультипликативный эффект туристического бизнеса, когда каждый вложенный туда доллар дает 5 долларов прироста ВВП, то наша экономика от Русской Весны и Олимпиады получила приращения ВВП на 110 миллиардов долларов
kottigr1 17 декабря 2018 | 16:01
ahotnik58: в 2014г выезжало зарубеж 54069079 россиян
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По данным ФМС, загранпаспорта имеют примерно 30% россиян.
Может быть ты привираешь насчет "выезжало зарубеж 54069079 россиян" ?
barukh_buzauskas 17 декабря 2018 | 16:03
ahotnik58: 6 млн в украинский крым было в 13 году когда были поезда десятками и 1 млн беларусав...
после 14 и 3-х млн не набираеться...
в отдыхающие записывють всех кто туды-сюды и даже крымчан...
ded_otmorozik 17 декабря 2018 | 15:08
4 резолюция.
Единственный интерес этой бредововой укрписульки составляет только количество проголосовавших " ЗА" по сравнению с прошлой резолюцией. Всё.
kryimzdick 17 декабря 2018 | 15:29
ООН надо уважать, а то исключат как Гитлера
ded_otmorozik 17 декабря 2018 | 15:35
kryimzdick: Евреям это напиши.
plidurok Андрей Филимонов 17 декабря 2018 | 15:27
А, вот почему Лавров дал интервью унитазу - "комсомольской правде". потому что
на горизонте замаячил новый враг - Генассамблея ООН.
ostapba 17 декабря 2018 | 15:30
Сколько еще штук соломин выдержит хилая спина российского верблюда?
Без глотка воды в осаде. Да и с жаждой от кальмаров с омарами белорусского посола даже??
forum_participant 17 декабря 2018 | 15:32
Представляю какой там поднимется вой когда вернётся Новороссия.
testmeter 17 декабря 2018 | 15:35
forum_participant: Чё так мелко берешь? Чё только славная Новороссиия? А чё не вся Малороссия?
savbensmb 17 декабря 2018 | 15:42
forum_participant: Доброволец? Или "на воинский учёт стану, а воевать не пойду"?
forum_participant 17 декабря 2018 | 16:06
savbensmb: Поживем - увидим. Сейчас все храбрые в интернете.
savbensmb 17 декабря 2018 | 16:11
forum_participant: А-а, значит "воевать не пойдёшь"?
mihail 17 декабря 2018 | 15:42
Недерланды ...НЕдерданды... а, может, ДАдерланды? Незнаете - пишите "Голландия".