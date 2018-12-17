Генассамблея ООН должна сегодня принять резолюцию по милитаризации Крыма и агрессии России в Керченском проливе

Генеральная Ассамблея ООН должна сегодня принять резолюцию по милитаризации Крыма и агрессии России в Керченском проливе в отношении Украины.

Резолюция Генассамблеи ООН адресует милитаризацию Россией Крыма и включает поправку, которая осуждает нападение Россией на украинские корабли в Керченском проливе и захват украинских моряков — документ подчеркивает, что действия России несут угрозу не только для Украины, но и для всех других стран региона. Резолюция призовет Россию перестать преследовать коммерческие суда, проходящие по Керченскому проливу, и прекратить ограничивать морскую навигацию. Но главной целью документа будет требование от России вывести свои войска из Крыма и прекратить нелегальную оккупацию украинской территории. Текст резолюции предложила Украина, но свои подписи в качестве соавторов поставили США, Канада, Великобритания, Швеция, Германия, Эстония, Хорватия, Польша, Недерланды, Грузия, Латвия.

В начале декабря на сессии ОБСЕ в Милане Киев представил объемные доказательства милитаризации Крыма Россией и непосредственного нападения на украинские корабли в Керченском проливе.

Голосование по резолюции Генассамблеи ООН назначено на 18 часов по московскому времени.