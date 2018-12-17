Иск главы Росгвардии Виктора Золотова к политику Алексею Навальному, как оказалось, был составлен с ошибками

По этой причине Люблинский суд оставил жалобу генерала без движения.

Иск человека, который обещал сделать из Алексея Навального цитата «хорошую, сочную отбивную» суд если рассмотрит то не раньше нового года. Золотову наказали устранить недостатки в жалобе до 9 января. Поскольку как пояснили в пресс-службе Люблинского суда, исковое заявление не соответствует ряду статей Гражданского кодекса. В твиттере Навальный отреагировал словами: «Бравый генерал и его адвокат с липовой диссертацией должны исправить документ до 9 января». Поводом для обращения в инстанцию стало расследование политика и его Фонда борьбы с коррупцией, в котором Росгвардию обвинили в закупках продуктов по завышенным ценам у мясокомбината Дружба народов. После того как крымское предприятие стало единственным поставщиком для силового ведомства цены к примеру на картошку, лук, капусту выросли в несколько раз, утверждал Навальный. Директор Росгвардии после расследования вызвал политика на дуэль. А в иске начальник Росгвардии попросил взыскать с оппозиционера один миллион рублей компенсации. В ответ на это видео Навальный предложил генералу провести теледебаты на одном из федеральных телеканалов. Золотов отказался.

Федеральная антимонопольная служба неделю назад возбудила дело после обращения ФСБ о завышении цен в закупках Росгвардии. Главная военная прокуратура проводит проверку контрактов между силовым ведомством и мясокомбинатом Дружба народов.