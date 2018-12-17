В общежитии московского Геологоразведочного университета на улице Волгина сегодня рано утром прошли обыски, которые проводили сотрудники МВД совместно с Росгвардией. В официальном сообщении утверждается, что у некоторых жильцов нашли наркотики и травматическое оружие.



Сколько человек задержано – не уточняется. По данным МБХ медиа, задержаны около 200 студентов, в основном ингуши. В самом университете РБК заявили, что это обыкновенный профилактический рейд.