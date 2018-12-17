В общежитии московского Геологоразведочного университета на улице Волгина сегодня рано утром прошли обыски
В общежитии московского Геологоразведочного университета на улице Волгина сегодня рано утром прошли обыски, которые проводили сотрудники МВД совместно с Росгвардией. В официальном сообщении утверждается, что у некоторых жильцов нашли наркотики и травматическое оружие.
Сколько человек задержано – не уточняется. По данным МБХ медиа, задержаны около 200 студентов, в основном ингуши. В самом университете РБК заявили, что это обыкновенный профилактический рейд.
Комментарии9
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vitaly_e23 17 декабря 2018 | 15:08
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gordy 17 декабря 2018 | 15:22
"В самом университете РБК заявили, что это обыкновенный профилактический рейд."
В Оксфорде также борются с наркоманией?
allasc 17 декабря 2018 | 15:09
если у власти ВЕРТУХАИ :))))))) то чего собственно удивляться
gvs 17 декабря 2018 | 15:10
В Геологоразведочном институте геологи что то не поделили с разведчиками )))))
sbk 17 декабря 2018 | 15:12
Боюсь даже предположить, сколько наркотиков и травматического оружия можно обнаружить, если все общежития обыскать?
И не только университетские?
И не только в Москве?
А если еще и по квартирам пойти?
plidurok Андрей Филимонов 17 декабря 2018 | 15:12
Общежитие рэперов?
permsky_valenok 17 декабря 2018 | 15:20
И ни один из комментаторов не принял во внимание, что в основном задержаны ингуши. Точнее, источником на этом делается акцент.
А где у нас сейчас территориальный конфликт?
kindman_a 17 декабря 2018 | 15:50
permsky_valenok:
Ну,а если они в основном и задержаны - чё ж тут поделать, а?
Правду говорить легко и приятно, да?
pusin_patriot 17 декабря 2018 | 15:28
Видимо кто-то кого-то в выходные по пьяной кафешке послал подальше, человек с погонами обиделся, а дальше начинается шмон с нравоучениями резиной. В России это обычное дело, почти бытовое.
Ещё легко отделались, если студенты успели с места субботней пьянки вовремя слинять.