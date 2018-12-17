Проект застройки территории киноцентра Соловей на Красной Пресне может быть пересмотрен

Окончательного решения пока нет, — заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, его цитирует Интерфакс. По словам Кузнецова, у владельца киноцентра есть документы, подтверждающие право на перестройку. Кузнецов также выразил недоумение тем, что возможный снос киноцентра вызвал такое недовольство среди москвичей. Ранее участники рынка рассказали Ведомостям, что киноцентр уже несколько лет пытаются продать. На его территории предполагалось возведение апарт-комплекса общей площадью около 83 тысяч квадратных метров.

Переговоры об инвестициях в строительство на месте Соловья ведет структура основного акционера группы ПИК Сергея Гордеева.