Шохин раскритиковал идею Минприроды назначить Росатом федеральным оператором по утилизации опасных отходов

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин раскритиковал идею министерства природы назначить Росатом федеральным оператором по утилизации батареек и других опасных и токсичных отходов. По мнению Шохина, монополизация переработки разрушит рынок объемом 45-50 миллиардов рублей и приведет к банкротству множества игроков. Свои замечания представители крупного бизнеса уже направили вице-премьеру правительства Алексею Гордееву, который курирует вопросы экологической безопасности. В секретариате Гордеева РБК заявили, что письмо перенаправлено на переработку в Минприроды.