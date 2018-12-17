Шохин раскритиковал идею Минприроды назначить Росатом федеральным оператором по утилизации опасных отходов
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин раскритиковал идею министерства природы назначить Росатом федеральным оператором по утилизации батареек и других опасных и токсичных отходов. По мнению Шохина, монополизация переработки разрушит рынок объемом 45-50 миллиардов рублей и приведет к банкротству множества игроков. Свои замечания представители крупного бизнеса уже направили вице-премьеру правительства Алексею Гордееву, который курирует вопросы экологической безопасности. В секретариате Гордеева РБК заявили, что письмо перенаправлено на переработку в Минприроды.
Комментарии3
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gvs 17 декабря 2018 | 14:55
Ждем сообщений об открытии под Волоколамском полигона ядерных отходов под открытым небом ))))
vitaly_e23 17 декабря 2018 | 15:09
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
jetsam 17 декабря 2018 | 15:27
чайкас-лобби.
а еще в очках, млять...