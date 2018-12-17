Песков: Вопрос об объединении России и Белоруссии в единое государство не стоит на повестке дня
Вопрос об объединении России и Белоруссии в единое государство не стоит на повестке дня, — заявил кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что по этому поводу не ведется никаких разговоров, а планы по расширению интеграции концептуально прописаны в документах Союзного государства.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для него важно сохранить относительную независимость его страны. Как выразился Лукашенко, Россия хочет инкорпорировать Белоруссию под предлогом глубокой интеграции, — сообщает РБК.
Комментарии16
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danko1 17 декабря 2018 | 14:40
,Ну если Песков так сказал, то точно готовят, только не объединение, а поглощение.
kottigr1 17 декабря 2018 | 14:48
danko1: Что-то похожее Путин уже недавно и про Крым пел..
"Крым не является никакой спорной территорией... Россия давно признала границы сегодняшней Украины... Вопрос о каких-то подобных целях(захвата Крыма) для России, считаю, отдает провокационным смыслом", - сказал Путин."
Отвечая в 2013 году на вопрос, допускает ли он ввод российских войск в Украину, в частности в Крым:
Владимир Путин: «Это совсем не значит, что мы собираемся махать шашкой и вводить куда-то войска. Это полная ерунда. Ничего подобного нет и быть не может».
Прямая линия с Владимиром Путиным, 17 апреля 2014 года
— За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие.
Интервью немецкому телеканалу ADR, 13 ноября 2014 года
— Да, я не скрываю, конечно, это факт, мы никогда его не скрывали, наши вооруженные силы, прямо скажем, блокировали вооруженные силы Украины, расквартированные в Крыму. - Путин В.В.
Фильм "Крым. Путь на родину" с неопубликованными интервью Путина, 15 марта 2015 года
— Все мои инструкции были связаны с тем, чтобы действовать аккуратно и опираясь на тех людей, которых мы можем уже сегодня назвать патриотами России, опираясь на них, на их актив. Но помогая им и будучи у них за спиной, гораздо более крупными силами и средствами. - В.В.Путин.
vitaly_e23 17 декабря 2018 | 15:09
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rvg 17 декабря 2018 | 14:50
А как же единое государство?
buzukin074 17 декабря 2018 | 14:53
rvg: Не сцы! Еще не вечер. Российская империя непременно возродится - и Белоруссия, и Малороссия, и Молдавия с Арменией в ней непременно будут - а куда они денутся?
tv_victim 17 декабря 2018 | 14:57
buzukin074: Интересно только узнать смысл подобного мероприятия... Или так, опять понты и склонность к мазохизму? Ну и само собой стремление топить в крови любое проявление самостоятельности и стремления к свободе.....
savbensmb 17 декабря 2018 | 15:00
buzukin074:А служивые портянки за это пойдут воевать? Вы лично пойдёте?
ruthenocene 17 декабря 2018 | 16:08
buzukin074: "Российская империя непременно возродится"
Ты что же, гад, хочешь отдать японцам половину Сахалина и все Курилы, а немцам - Кёнигсберг?
dorin1987 17 декабря 2018 | 16:11
_: /Не сцы! Еще не вечер. Российская империя непременно возродится / - Отличненько) За 20 лет эта ымперия не шмогла туалеты в школах построить, а тут - прямо "возродиться"!
tv_victim 17 декабря 2018 | 15:01
rvg: А кстати да. Ведь есть целые бюрократические структуры с бюджетами-имуществом-зарплатами-зданиями-кабинетами-автомобилями и прочей дорогостоящей дребеденью! Есть аппарат, председатель, заместители и черт его знает что еще! Это же Клондайк, как говаривал Глеб Жеглов. Эльдорадо! И тишина....
tv_victim 17 декабря 2018 | 14:54
"МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Говорить о позиции президента России Владимира Путина по повышению пенсионного возраста пока рано, этот вопрос еще обсуждается в кабмине.
"Мы с вами не видим пока окончательных очертаний этой [пенсионной] реформы, которая будет проведена, поэтому пока преждевременно обращаться к президенту", - отметил пресс-секретарь.
Песков напомнил, что российский лидер не участвует в обсуждении этого вопроса.
vata_putya 17 декабря 2018 | 14:56
Лука только бабки берет, но пускать к себе не-не
verlioka 17 декабря 2018 | 15:04
Верю Лукашенко, а Песков врёт как всегда.
blindpew_33 17 декабря 2018 | 15:09
Если Лукашенко умеет переводить с песковского на человеческий язык (а он точно умеет), то после такого высказывания должен привести вооружённые силы в повышенную боеготовность, усилить охрану границ и активизировать контрразведку на предмет появления "военторгов" с тяжёлым вооружением.
ruthenocene 17 декабря 2018 | 15:57
"Песков: Вопрос об объединении России и Белоруссии в единое государство не стоит на повестке дня"
На месте братьев-белорусов я бы напрягся...
Пожалуй, Бацьке стоило бы созвать резервистов на сборы!
ulagai 17 декабря 2018 | 15:59
Всегалактический царь-очень хотел бы добровольного вхождения Белоруссии,ведь под это,можно и конституцию подшаманить.