"Песков: Вопрос об объединении России и Белоруссии в единое государство не стоит на повестке дня"

Вопрос об объединении России и Белоруссии в единое государство не стоит на повестке дня, — заявил кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что по этому поводу не ведется никаких разговоров, а планы по расширению интеграции концептуально прописаны в документах Союзного государства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для него важно сохранить относительную независимость его страны. Как выразился Лукашенко, Россия хочет инкорпорировать Белоруссию под предлогом глубокой интеграции, — сообщает РБК.