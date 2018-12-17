Правительство требует от крупнейших госкомпаний в ближайшие годы перейти на отечественное программное обеспечение

Правительство требует от крупнейших госкомпаний, включая ВТБ, Роснефть, Газпром, Аэрофлот и РЖД в ближайшие годы перейти на отечественное программное обеспечение. Такую директиву утвердил министр финансов Антон Силуанов. К 2022-ому года российским должно быть более половины софта, — пишет газета Коммерсант.

Как отмечает издание, об импортозамещении программного обеспечения говорят с 2015-го года. Однако по словам российских разработчиков, ведомственные компании не очень охотно переходят на российский софт и находят способы закупать зарубежные программные продукты.