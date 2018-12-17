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14:30, 17 декабря 2018

Правительство требует от крупнейших госкомпаний в ближайшие годы перейти на отечественное программное обеспечение

Правительство требует от крупнейших госкомпаний, включая ВТБ, Роснефть, Газпром, Аэрофлот и РЖД в ближайшие годы перейти на отечественное программное обеспечение. Такую директиву утвердил министр финансов Антон Силуанов. К 2022-ому года российским должно быть более половины софта, — пишет газета Коммерсант.

Как отмечает издание, об импортозамещении программного обеспечения говорят с 2015-го года. Однако по словам российских разработчиков, ведомственные компании не очень охотно переходят на российский софт и находят способы закупать зарубежные программные продукты.

Комментарии

13

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platonnekafrin 17 декабря 2018 | 14:41

Береста всё стерпит, а вот россиянам от туалетной бумаги придется отвыкнуть.

danko1 17 декабря 2018 | 14:45

platonnekafrin: Перейдут на отечественные "компьютеры": арифмометры и счеты.
"Мински" всевозможных модификаций тоже зарубежные.
Но деньги попилят.

anticolonel 17 декабря 2018 | 14:51

platonnekafrin: Давно известно, что она только для узкой прослойки.

luger_max_otto 17 декабря 2018 | 14:54

Касперский вышел в одну лигу с Роттенбергами? Дзю- до? Покатушки со стерхами?

vilingrad 17 декабря 2018 | 14:50

Программное обспечение- счеты, калькуляторы( самые большие в мире), тетрадки в клеточку, линеечки...

irdo 17 декабря 2018 | 15:03

vilingrad:
Программное обспечение- счеты, калькуляторы( самые большие в мире), тетрадки в клеточку, линеечки...
===========
Логарифмическая линейка, таблица Брадиса....
У меня где-то в закромах еще имеется.

mazeno 17 декабря 2018 | 14:53

дайте мне шанс угадать..
Ротенберги будут продавать атечественое ПО?

compare 17 декабря 2018 | 14:55

если неохотно принимают "нашенские IT продукты",значит знают,что классические продукты,а не копии их,лучше,надежней и привычней в работе...зачем эта принудиловка?

jetsam 17 декабря 2018 | 14:55

главный айфончик уже заменил на яндексфон?

может начать с простого - заставить часы отечественные носить...
те, которые по 500-600рублей? потом на отечественное питание.
и кто выжил - на отечественный софт...

katvit 17 декабря 2018 | 14:57

Кранты биллингу, отечественного ORACLE нет в природе.

physik 17 декабря 2018 | 15:14

Вроде бы, в постановлении что-то говорилось о 50% отечественного софта.
Но как считать? Штуками? А операционные системы?
Самое простое в таких условиях, это перейти на отечественный аналог (перевод сообщений на русский язык) ОС Linux.
Подойдет CentOS или сертифицированная Минобороны МСВС.
В них входят сотни программ, так что проблема формально будет решена надолго.

doctor_parazitov 17 декабря 2018 | 15:31

Они грозят отключить нас от SWIFT, но нас не так то просто напугать, мы сами себя отключим от SWIFT!!!

(комментарий скрыт)

vata_putya 17 декабря 2018 | 15:58

аналоги офисных лет 15 назад были.
а другое - архитект., интернет . а их сопряжение с иностранными ?

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