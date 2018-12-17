Лавров: Россия не воюет и не собирается воевать с Украиной

Россия не воюет и не собирается воевать с Украиной, — заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Как выразился министр, в настоящее время с украинским режимом воюют русскоязычные жители Украины, а Москве гораздо важнее сохранить отношения с соседней страной. Лавров утверждает также, что Украина готовит новые военные провокации. Российские спецслужбы принимают меры, чтобы подобных эксцессов не происходило, — добавил министр. На вопрос почему Россия не признает самопровозглашенные Донецкую и Луганскую республики, Лавров ответил, что, совершив этот шаг, Москва потеряет отношения с остальной Украиной.