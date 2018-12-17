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14:30, 17 декабря 2018

Лавров: Россия не воюет и не собирается воевать с Украиной

Россия не воюет и не собирается воевать с Украиной, — заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Как выразился министр, в настоящее время с украинским режимом воюют русскоязычные жители Украины, а Москве гораздо важнее сохранить отношения с соседней страной. Лавров утверждает также, что Украина готовит новые военные провокации. Российские спецслужбы принимают меры, чтобы подобных эксцессов не происходило, — добавил министр. На вопрос почему Россия не признает самопровозглашенные Донецкую и Луганскую республики, Лавров ответил, что, совершив этот шаг, Москва потеряет отношения с остальной Украиной.

Комментарии

40

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e_mae 17 декабря 2018 | 14:40

Россия лживая и подлая страна.

kottigr1 17 декабря 2018 | 14:44

e_mae: Не воюют, но Крым с частью Донбасса РФ у Украины украла чисто машинально..

kapitonovih_37 17 декабря 2018 | 14:50

kottigr1: если бы Россия воевать стала, то от усраины сейчас остался бы лишь область вокруг львова...

danko1 17 декабря 2018 | 14:53

Если Россия не воюет с Украиной, то откуда там её ставленники, оружие и наемники?
И кого Путин орденами награждает?

ahtung700 17 декабря 2018 | 15:32

danko1: откуда у кастрюль русское оружие?

kottigr1 17 декабря 2018 | 15:55

ahtung700: Вам повар-Пригожин ещё и оружие доверяет ?

kottigr1 17 декабря 2018 | 14:55

kapitonovih_37: Боюсь, что в этом случае россияне такую большую дань не потянули бы.. Они вон Кадырову с трудом успевают репарации платить..

sokol40 17 декабря 2018 | 15:01

kapitonovih_37: если бы да бы, во рте росли грибы...

sparky 17 декабря 2018 | 15:16

kapitonovih_37: если бы Россия воевать стала
==================================================
Конечно, там только ихтамнеты и Военторг проворовавшийся.

ruthenocene 17 декабря 2018 | 15:20

kapitonovih_37: Херой, ты знаешь, где военкомат? Или у тебя вирусное плоскостопие?:))

serjio99 17 декабря 2018 | 14:46

e_mae: "Россия лживая и подлая страна."
----------------------------------------------------------------
Во всяком случае ее высшее руководство лжет так, как будто вовне терять уже нечего, а внутри страны народ таков, что раскрыв рот, тупо принимает от начальства все. И ведь таков и есть.

(комментарий скрыт)

sokol40 17 декабря 2018 | 14:59

e_mae: Расея -дивная страна в весьма херовом государстве (Гарики)

ostapba 17 декабря 2018 | 14:43

Про цирк сегодня уже говорили Горный.....Песков...
А теперь и говорящая лошадь.
!!!
..Вечером будут тараканьи бега.
Пара Скарабеев будет катать соловьиный помет.
Целых 60 минут сеанс. Забег даже..

nitsahon 17 декабря 2018 | 14:44

чтобы доказать сказанное, Лаврову неплохо было бы гарантировать, что Россия прекратит поддержку луганды и не будет препятствовать восстановлению контроля украины над российско-укр.границей..
разумеется - ни он, ни Путин делать этого не будут.. а факты - на лицо...

ruthenocene 17 декабря 2018 | 15:24

nitsahon: Ну, допустим, Лавров завтра скажет: да мы в натуре гарантируем! Зуб даю! Сука буду!!!
Вы поверите? :))

russkiy_partizan 17 декабря 2018 | 15:53

nitsahon: //Россия прекратит поддержку луганды и не будет препятствовать восстановлению контроля украины над российско-укр.границей.. // - А Украине слабо это попытаться сделать? Пусть рискнет. Вдруг получится великая перемога??

blahovdav 17 декабря 2018 | 16:09

russkiy_partizan: - А Украине слабо это попытаться сделать? Пусть рискнет. Вдруг получится великая перемога??\\\ Пусть рискнет...//// Твоя бабушка с мамой утырки наркоманные и родили такого же утырка. Это оскорбление?? А пусть рискнут со мной подраться... Да , Украина слабее в военном отношении, но только последнее вонючее путлеровское дерьмо может кичиться своей гнилой силой. Если вонючим путлеровским портянкам так ненавистны пиндосы, то почему Рашка не нападает на США?

greeg1 17 декабря 2018 | 14:44

Вот за что я люблю Эхо, так это за то, что только на эхе в ленте новостей могут размещены два противоречивых заголовка на одну и ту же тему с одним и тем же посылом без всяких вариантов.

compare 17 декабря 2018 | 14:48

если ставят пластинку с песней о "мире",жди беды...

vata_putya 17 декабря 2018 | 14:53

аххаа а до этого эшелоны с вояками - "не воюют"?

sokol40 17 декабря 2018 | 14:57

Геббельс тоже так говорил перед нападением на СССР.
А концентрация войск РФ на границе с Украиной, в Азовском море и в Крыму говорит об обратном.
Вот грязь на полях замёрзнет...
А кто вооружает русскоязычных жителей Украины и отпускников из РФ, не Расея ли?
Лицемер!

ruthenocene 17 декабря 2018 | 15:38

sokol40: Не обижайте Геббельса сравнением с Лавровым.
Геббесльс - преступник. Умный и по-своему честный.
Лавров тоже не дурак, но...

russkiy_partizan 17 декабря 2018 | 15:57

sokol40: Сам-то в свой бред веришь? С чего это России войну начинать? Чтобы потом толпы пленных кормить?

sokol40 17 декабря 2018 | 16:05

russkiy_partizan: Ваш бред виден по вашим вопросам. Крыму позарез нужна днепровская вода.
Толп пленных не будет, зелёных человечков высадят и всё блокируют, как в Крыму....и жизнь под контролем Расеи...

poltapan 17 декабря 2018 | 14:57

Какая гадость этот Лавров!

ura_123 17 декабря 2018 | 15:04

poltapan: Ну Вы же понимаете что это жвачка для рассейскыга электората укушенного зомбоящиком? Для ”внутреннего рынка ” так сказать)))

fikus74 17 декабря 2018 | 15:40

poltapan: лаврушка только борщ делает вкусным ;)

bor_borg 17 декабря 2018 | 14:59

но если они будут провоцировать у российских границ придется захватить киев

ura_123 17 декабря 2018 | 15:06

bor_borg: Чего до сих пор дома,а не в окопах лугандона?

yralez 17 декабря 2018 | 15:02

И пусть еще спляшет со своей бабой из пресс-хаты.

bear123581321 17 декабря 2018 | 15:03

Оруэлл обзавидовался бы.

piterrr 17 декабря 2018 | 15:05

"И Крым мы не аннексировали и Боинг мы не сбивали и войну в лугандонии мы не финансируем.."

ruthenocene 17 декабря 2018 | 15:17

Если Лавров сказал, что воевать не собираемся, то самое разумное, что может сделать Украина - объявить всеобщую мобилизацию...

russkiy_partizan 17 декабря 2018 | 16:01

ruthenocene: И тут же сдаться на всякий случай.

ostapba 17 декабря 2018 | 15:19

Секретные награды путинские секретные орденоносцы носят на кальтсонах??
Под рускими гимностерками?
Или на таких же портянках даже??

penderezky 17 декабря 2018 | 15:30

вам министр иностранных дел назначенный всенародноизбранным президентом говорит как есть на самом деле. что ж вы все ерничаете изгои? это народная власть это народный министр это народная правда. ну она такая. это объективно. в это сложно поверить но это так. другого народа для вас нет. есть только такой. такая страна. не нравится - меняйте, боритесь, убеждайте, просвещайте. в случае заноса надо вывернуть руль в сторону заноса и плавно выводить тс на дорогу.

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kaputvsemu 17 декабря 2018 | 15:38

За последние 5 лет нос у Лаврова заметно вырос.

andrii1979 17 декабря 2018 | 15:47

Благодапря вашему МИДу и Лаврову лично я понял за что повесили Риббентропа :/

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janychar 17 декабря 2018 | 15:50

Херня тут понаписана. Не поленитесь и почитайте это интервью - не пожалеете. И офигеете.
https://echo.msk.ru/blog/echomsk/2335345-echo/#

oneoretwo 17 декабря 2018 | 16:04

Лавров: "Россия не воюет и не собирается воевать с Украиной", а так, отжали там малёха: крым, лугандон, азовское море... убитые в лугандоне ? этонемы и настамнет, это - трактористы все местные...да-да, и МН17 тоже они, трактористы...

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