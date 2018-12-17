Более 10 истребителей Су-27СМ и Су-30М2 вернутся на авиабазу в Крым 22 декабря
Более 10 истребителей Су-27СМ и Су-30М2 вернутся к месту постоянной дислокации на крымском аэродроме Бельбек 22 декабря. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.
«22 декабря 2018 года более 10 истребителей Су-27СМ и Су-30М2 истребительного полка 4-й армии ВВС и ПВО совершат перелет с аэродрома Крымск в Краснодарском крае на аэродром Бельбек в Республике Крым к своему месту постоянной дислокации», — говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны напомнили, что строительные работы на аэродроме начались весной этого года. На сегодняшний день завершено строительство объектов первой очереди: новой взлетно-посадочной полосы длиной 3450 метров, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов и площадок специального назначения, что позволяет выполнять плановые полеты и перелеты летательных аппаратов военного назначения круглосуточно в различных погодных условиях.
Комментарии37
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luger_max_otto 17 декабря 2018 | 14:38
Хм... А за керосином будут сами летать в Крымск к тамошнему продуктопроводу? А если крымск опять затопит?
kottigr1 17 декабря 2018 | 14:42
luger_max_otto: "Более 10 истребителей ".. Теперь бы ещё российские зенитчики на своих С-400 не подвели.. Как в Сирии.. Такой выбор.. такой выбор..
luger_max_otto 17 декабря 2018 | 14:44
И так быват и этак быват. Но ежели им керосин не возить- зенитчики их не собьют, разве что переехать смогут.
ahotnik58 17 декабря 2018 | 14:49
luger_max_otto: ежели им керосин не возить- зенитчики их не собьют
Разбившийся 30-летний Су-27 оказался одним из новейших на Украине
//с 1987г этот истребитель налетал 479 часов // - т.е. летчики в вышиванках имеют налет около 15 часов в год!
Не удивительно, что цэ европейская армия сначала сбила российский Ту-154, а потом малазийский Боинг.
Для сравнения: В 2016 году летчики ВКС РФ налетали всего 340 тысяч часов. Налет на одного летчика составил не менее 120 часов.
При этом 95% летного состава ВКС РФ участвовали в боевых действиях, а в Сирии успешно применяли тактические приемы для победы над американскими Ф-22, когда с выключенными бортовыми РЛС используя целеуказание метровых наземных РЛС типа 55Ж6М Небо-М и своих оптико-локационных станций, заходили в хвост ничего не подозревавшим американцам, чем вызывали паническую реакцию летчиков Ф-22 :)
Кстати. Знаете чего больше всего желает на новый год летчик в вышиванке?
Что-бы вместо покраски заборов в цвета нац.флага волонтеры ему подарили китайский планшет с GPS навигацией и Яндекс картами :)
Помните хероя Украины самоликвидировавшегося из украденного в АТО пистолета - летчика Волошина, который видел как украинский Бук из под Зарощинского сбил малазийский Боинг?
Так вот этот херой сбежал из цэ европейской армии т.к. вынужденно на свои деньги в России на свалках заказывал покупку списанного летного обмундирования, что в силу эксклюзивности процесса было очень, очень дорогое удовольствие для его з/п примерно в 25 тыс рублей на наши деньги.
kryimzdick 17 декабря 2018 | 14:55
ahotnik58: не бреши, шавка
danko1 17 декабря 2018 | 15:01
Был Крым украинским- это было место отдыха, а Путин превратил его в военную базу.
krek63 17 декабря 2018 | 15:03
danko1: Ты когда был последний раз в Крыму?
nina2157 17 декабря 2018 | 16:15
krek63:
// Ты когда был последний раз в Крыму? //
Данко была последний раз в Майями, к внукам ездила погостить. :-((
ahotnik58 17 декабря 2018 | 15:09
danko1: Был Крым украинским- это было место отдыха
В 2018г. турпоток в Крым побил рекорды постсоветского периода
Крым в 2018 году побил рекорд по объему туристического потока за 27 лет после распада Советской России. Об этом заявил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко на заседании совета министров республики.
По его словам, по данным на 9 октября в 2018 году Крым посетили 6,16 млн туристов, что на 29% выше показателей за аналогичный период 2017 года.
"Крым достиг рекордных показателей за весь постсоветский период. Максимум был отмечен в 2012 году — 6,1 млн человек"
Волченко также отметил, что в первом полугодии 2018 года прямые налоговые поступления в бюджет от туристической отрасли составили 1,17 млрд рублей. Это на 26,6% выше показателей за первые шесть месяцев прошлого года, пишет ИА Крыминформ.
3 октября сообщалось, что большинство туристов заявили о желании вернуться в Крым в будущем.
gordy 17 декабря 2018 | 15:10
В Полтаве вздохнули с облегчением?
pedya_porosenok 17 декабря 2018 | 16:05
kryimzdick: Вам хохлобандеровцам советую в срочном порядке приобретать памперсы с прокладками так как скоро вас поставим раком и отымеем в ваш отвисший зад, а тебе лично наспускаем в ротовую полость для разнообразия.
kryimzdick 17 декабря 2018 | 16:16
pedya_porosenok: тебе уже смотрю наспускали во все щели, более убого существа на сайте не найдешь. Несчастная жертва прижопинских спермодоноров)))
vitaly_e23 17 декабря 2018 | 15:09
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
platonnekafrin 17 декабря 2018 | 14:43
- Что с Крымом?
- Он утонул...
(под тяжестью оружия)
buzukin074 17 декабря 2018 | 14:47
Операторы американских боевых беспилотников и разведчиков выпрашивают у бандеровских летчиков памперсы из НЗ. Вот и посмотрим, каково придется укроблядям, што сбили малайзийский Боинг. Это им не по безоружным в Донецке стрелять!
kottigr1 17 декабря 2018 | 14:52
buzukin074: Пусть российские асы свои собственные памперсы ещё со времен российск-грузинской войны припрятанные достают.. Тогда один боевой расчет из украинских контрактников до конца войны всю российскую авиацию на аэродромы посадил, насшибав заодно пару дюжин боевых самолетов ВВС РФ, включая даже один боевой стратегический бомбардировщик.. Могут и повторить.
ded_otmorozik 17 декабря 2018 | 15:01
kottigr1: Ты пиши сразу пару сотен, а лучше тысяч, местным шизоидным дурачкам все равно, что лайкать, зато почувствуют гордость в обосранных шароварах.
kottigr1 17 декабря 2018 | 15:03
ded_otmorozik: Так тебе проклятые хохлы ещё и в твои штаны насрали ? Ай-яй-яй..
ded_otmorozik 17 декабря 2018 | 15:05
kottigr1: Шо, опять на вранье спалился? Ай яй яй.
kottigr1 17 декабря 2018 | 15:08
ded_otmorozik: Так тебе палиться и не привыкать..
Врешь как Путин !
ded_otmorozik 17 декабря 2018 | 15:16
kottigr1: я думал ты мне сейчас копипаст с " доказухой" на 2 дюжины сбитых самолетов скинешь....а ты по старому либерасному принципу начал замыливать тему, маленький врунишка.
kottigr1 17 декабря 2018 | 15:17
ded_otmorozik: Нахрен мне платной путинской портянке что-то выкладывать ? Ты там обезумел что-ли от самомнения ?
ded_otmorozik 17 декабря 2018 | 15:21
kottigr1: Ни в коем случае, малыш, я просто написал, что ты стецевский врун. Ничего более. Не перетруждайся, тебе сегодня еще весь день за гречку и 5 гривен " работать". Береги себя.
dm2 17 декабря 2018 | 15:55
ded_otmorozik: "один боевой стратегический бомбардировщик" все же был сбит
ahotnik58 17 декабря 2018 | 15:03
kottigr1: Могут и повторить.
После захвата осетинским ополчением дивизиона украинских буков, который кстати так и ни разу и не использовался при нападении на Ю. Осетию по назначению, разве что в сказках (т.к. на всех машинах сохранились транспортные таблички и они хранились в одном месте, а ракеты к ним в другом) теперь уже ополченцы НовоРоссии "Могут повторить" приземление всей не только карательной авиации ВСУ, но и авиации НАТО как в 2014-2016 годах, если она будет замечена на русском Донбассе.
kottigr1 17 декабря 2018 | 15:13
ahotnik58: Представитель штаба российских "миротворческих" сил 9 августа сообщил о потере одного Су-25 и одного Ту-22. 11 августа Ноговицын заявил о потере ещё двух самолётов Су-25. Кроме того, известно, что 9 августа в зоне конфликта были сбиты два лётчика Службы лётных испытаний истребительной и фронтовой авиации (в/ч 18374) 929-го Государственного летно-испытательного центра Минобороны им. Чкалова — лётчик-испытатель полковник Игорь Зинов и штурман-испытатель полковник Игорь Ржавитин.
Это официально заявленные потери российской стороной.. После продолжения "птичкопада" они себе язык в попу засунули, боясь рассказывать об остальных потерях. Хотя видео уничтожения российских самолетов вся сеть забита..
Так ты считаешь, что российские самолеты грузины из рогаток сбили ?.. ))))
ahotnik58 17 декабря 2018 | 15:46
kottigr1: грузины из рогаток сбили ?.. ))))
сбили свои - дружественный огонь
kottigr1 17 декабря 2018 | 15:48
ahotnik58: Ага.. И так раз двадцать.. ))))
Подполковник ВВС России Владимир Богодухов, получивший за боевые вылеты в Южной Осетии звание Героя России, дал интервью газете «Аргументы и факты», в котором сообщил следующее:
Наш Су-24 был сбит 11 августа ракетой наземного зенитного комплекса. К счастью, экипажу удалось катапультироваться и приземлиться в расположении российских войск. Но были у нас и потери. Мой друг штурман Игорь Ржавитин получил такую же звезду Героя, как у меня, но уже посмертно. Его самолёт выполнял задачу по разведке и подавлению грузинских боевых точек. Самолёт сбили, ребята катапультировались. У Игоря при этом загорелся парашют — штурман разбился.
Дружественный огонь говоришь ?
ruthenocene 17 декабря 2018 | 15:44
buzukin074: "каково придется укроблядям, што сбили малайзийский Боинг"
Ты родился с трисомией по хромосоме 21 или в детстве чем-то тяжёлым по башке шарахнули? В любом случае - прими мои соболезнования!..
sokol40 17 декабря 2018 | 14:48
Расея не собирается воевать с Украиной?
Ага, а зачем 80 тыщ войск по границе, 80 кораблей в Азовском море, да ещё эти "голуби мира" в Бельбеке?
Помню, как зелёные человечки под прикрытием женщин подошли к воротам базы в Бельбеке и предложили воинской части сдаться под угрозой оружия.
Спецоперация....продолжается.
snikkersnepper 17 декабря 2018 | 14:59
sokol40:
За "80 кораблей в Азовском море" вам отдельный орден от Шойгу и главкома ВМФ. Им даже в самых радужных мечтах не представлялось, что у них вообще есть столько.
sokol40 17 декабря 2018 | 15:24
snikkersnepper: Чем зубоскалить, почитайте материалы Илларионова на сайте ЭХА.
permsky_valenok 17 декабря 2018 | 15:26
sokol40: На Украине считать разучились? Знают теперь только "один", "два", а дальше - "много"?
wrongway1 17 декабря 2018 | 14:49
зас***рали Крым..была зона отдыха --стала военная база
snikkersnepper 17 декабря 2018 | 15:02
wrongway1:
В Крыму того и гляди побьют еще советский рекорд количества туристов. Как человек лично там побывавший вполне могу подтвердить.
База в Бельбеке была военной с 1938 года. В том числе и при Украине.
chapter_2 17 декабря 2018 | 15:22
"Более 10 истребителей Су-27СМ и Су-30М2 вернутся на авиабазу в Крым 22 декабря". 100 и 1000 то же больше 10. А тут аккурат министр С.Лавров сообщил о готовящейся провокации в конце года на Крыском перешейке. Всё сходится...
k0lenval99 17 декабря 2018 | 15:44
Российские чудеса - летают бомбардировщики, а пролетают пенсионеры.
Такая двухходовка.