Москвича оштрафовали за то, что он поднял и пронес на руках сотрудника Росгвардии

Исляма Малекова признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

Несмотря на уголовную статью и перспективу отправиться в колонию, Малеков перед приговорм был в хорошем расположении духа. Но попав в зал заседаний, улыбаться перестал. Судья Оксана Горюнова озвучила показания свидетелей, подсудимого и потерпевшего. Им стал росгвардеец Матвеев. В мае этого года он дежурил на станции метро «Сухаревская», когда внезапно Малеков обхватили его за талию, оторвал от пола, пронес несколько метров и отпустил.

Малеков тогда же и на суде уверял, что обознался. Он хотел подшутить над товарищем, который также служит в войсках Национальной гвардии. Потерпевший принял извинения молодого человека, но решил пожаловаться в полицию. Ролик с инцидентом быстро разошелся по интернету, стражу порядка был причинен моральный вред.

Председательствующая установила, что у Малекова к потерпевшему возникли неприязненные отношения и был умысел. Отягчающих обстоятельств не нашлось, исправиться подсудимый может без лишения свободы. В итоге – штраф 20 тысяч рублей. Прокуратура просила год условно. Малеков и адвокат будут обжаловать решение.

Потерпевший Матвеев на оглашении приговора не присутствовал.

Представитель гособвинения не стал общаться с прессой.