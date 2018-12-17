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14:00, 17 декабря 2018

Москвича оштрафовали за то, что он поднял и пронес на руках сотрудника Росгвардии

Исляма Малекова признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

Несмотря на уголовную статью и перспективу отправиться в колонию, Малеков перед приговорм был в хорошем расположении духа. Но попав в зал заседаний, улыбаться перестал. Судья Оксана Горюнова озвучила показания свидетелей, подсудимого и потерпевшего. Им стал росгвардеец Матвеев. В мае этого года он дежурил на станции метро «Сухаревская», когда внезапно Малеков обхватили его за талию, оторвал от пола, пронес несколько метров и отпустил.

Малеков тогда же и на суде уверял, что обознался. Он хотел подшутить над товарищем, который также служит в войсках Национальной гвардии. Потерпевший принял извинения молодого человека, но решил пожаловаться в полицию. Ролик с инцидентом быстро разошелся по интернету, стражу порядка был причинен моральный вред.

Председательствующая установила, что у Малекова к потерпевшему возникли неприязненные отношения и был умысел. Отягчающих обстоятельств не нашлось, исправиться подсудимый может без лишения свободы. В итоге – штраф 20 тысяч рублей. Прокуратура просила год условно. Малеков и адвокат будут обжаловать решение.

Потерпевший Матвеев на оглашении приговора не присутствовал.

Представитель гособвинения не стал общаться с прессой.

Комментарии

12

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vitaly_e23 17 декабря 2018 | 14:15

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От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.







prostovanya 17 декабря 2018 | 14:25

Терпила росгвардеец... Да ему, да за такие деньги(сумму штрафа) и пинка можно вкатить было бы...
И к ним теперь лучше и вовсе не прикасаться - чтобы не испачкаться.

kottigr1 17 декабря 2018 | 14:38

prostovanya: Хорошо, что теперь обычная такса ясна.. 20 000 рублей и уноси представителя путинского закона куда хочешь..

dominator13 17 декабря 2018 | 14:26

Просто чурка глумился над русским ментом, тот обосрался от страха наверное когда его подняли,в США его бы просто пристрелили.Но мы не в США слааа богу.и менты у нас овцы.могу только беззащтных бить .желательно стариков.женщин.подростков.

kottigr1 17 декабря 2018 | 14:40

dominator13: Всё по восточным традициям.. Украл невесту - плати калым !

stratofighter 17 декабря 2018 | 15:43

kottigr1: Надо было ему упирать на то, что со спины спутал полицая с Пу. Такой же сморчок. Ну и решил проявить верноподданнические чувства: поносить на руках.

wrongway1 17 декабря 2018 | 14:28

видел этот ролик...одно название "росгвардеец" --пиндюк метр с кепкой...а столько важности
Надо было не нести а пендаля под зад дать ,за то что таких набирают "гвардейцев" ..смех

zhrv 17 декабря 2018 | 14:30

- "Председательствующая установила, что у Малекова к потерпевшему возникли неприязненные отношения и был умысел."

Боже, даже испанская инквизиция работала профессиональнее.
Как она установила "неприязненные отношения", в чем это выражалось, откуда возникло, в чем был умысел?!

ed10075 17 декабря 2018 | 14:40

Интерсно, каким образом эта "председательствующая" смогла установить "неприязненные отношения"?
На пленке видно, что этот чудак хохмил, ржал как конь, нежно обняв худосочного мента, и переставил его со сквозняка в более комфортное место. Вот уж точно, не делай людям добро, не полчишь зло в ответ.

lion64__4 17 декабря 2018 | 14:42

Этот шайтан не москвич, прошу называть вещи своими именами. Прибыл из горного ущелья.

a_buvgrobu 17 декабря 2018 | 14:44

Тут вопрос все же к нарушителю. если он человек вменяемый, не террорист, не бандит какого он на сотрудника полез? значит с головой не в порядке - в плане воспитания проблемы, культуры, поведения.. сдерживать свои порывы не в состоянии. эдакий малолетний д-бил с бородой..

abidas 17 декабря 2018 | 15:26

"Что касается нижних чинов,
то со временем гвардия перешла на рекрутский принцип комплектования,
однако новобранцев отбирали по очень жестким критериям – физические габариты, здоровье и даже определенная внешность.
Например, в Преображенский полк отбирали наиболее рослых рекрутов с русыми волосами, в Семеновский полк – блондинов, а в Измайловский полк – брюнетов. Такой же подход действовал и при комплектовании гвардейских кавалерийских полков.
Гвардейцы должны были не только иметь превосходную выучку,
но и выглядеть эффектно – ведь именно они играли ключевую роль на парадах,
участвовали во всевозможных церемониях, охраняли покои императоров". ©

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