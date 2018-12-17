В подмосковном городе Дзержинский этим утром обрушилась крыша завода

Три человека погибли, не менее 14 пострадали. Возбуждено уголовное дело.

Обычное утро понедельника сегодня закончилось трагедией. Бетонные перекрытия одноэтажного здания на территории завода железобетонных изделий Техногрупп – там находился цех по изготовлению холодильного оборудования — рухнули вниз и буквально погребли под собой людей и станки, на которых они работали. На опубликованном в интернете видео заметно, что люди даже не успели осознать, что происходит. Всё произошло за считанные секунды. К обрушению крыши по предварительным данным следствия привели ремонтные работы по её утеплению. Под тяжестью утеплителя и бетонных блоков кровля здания в подмосковном Дзержинском обрушилась. Площадь обрушения составила 130 квадратных метров. Без жертв к несчастью не обошлось. Все трое погибших, как уточнила представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий, находились на крыше. Есть и пострадавшие. Один в реанимации, ещё двое в тяжёлом состоянии. Врачи планируют их перевезти вертолётом в травматологические центры Москвы и Подольска. Сначала сообщалось, что под завалами могут оставаться люди, эта информация позже не подтвердилась. Также сначала называлась другая версия ЧП. Якобы крыша обрушилась из-за скопившегося на ней снега. Сотрудники МЧС разбирают завалы и обследуют здание. Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, которое привело к смерти двух и более человек. Помимо СК расследование проводит и подмосковная прокуратура.

Глава города Дзержинский Виталий Панаморенко проинформирован о ситуации с обвалом кровли. Причиной ЧП он в интервью телеканалу 360 назвал падение «большого холодильника». Чиновник сказал, что ситуация под контролем.