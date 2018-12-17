Выборы губернатора Приморья выиграл Олег Кожемяко
По итогам подсчета всех бюллетеней врио главы региона получил почти 62 процента голосов.
Российский Центризбирком официально подвел итоги голосования в Приморье: с большим отрывом победил Олег Кожемяко. За его главного соперника, кандидата от ЛДПР Андрея Андрейченко, проголосовали намного меньше избирателей – около четверти. Явка на выборах составила 46 процентов. В избиркоме Приморья заявили, что серьезных жалоб о подкупах или подвозах избирателей не поступало, хотя Андрейченко утверждает, что его штаб зафиксировал около 10 серьезных нарушений. По словам кандидата, он обратился в ЦИК и правоохранительные органы.
Победа Кожемяко стала очевидной в ночь на понедельник, спустя несколько часов после закрытия участков. Избранный губернатор, выступая в своем штабе, заявил о необходимости войти в рабочее русло после периода политической нестабильности в регионе
Губернаторские выборы в Приморье прошли со второй попытки: результаты первого голосования, которое состоялось в сентябре, были отменены из-за массовых нарушений. Экс-глава региона Андрей Тарасенко отказался от участия в повторных выборах, а его главный соперник, коммунист Андрей Ищенко, не прошел «муниципальный фильтр».
Как сообщает ТАСС, инаугурация Кожемяко может пройти в конце этой недели.
Комментарии5
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vitaly_e23 17 декабря 2018 | 14:11
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://netopros.xyz
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buva53 17 декабря 2018 | 14:17
vitaly_e23: ЭХО а вы не можете вычислить этого мудака vitaly e23, который уже за..бал тут всех. А тебе, Виталий, чтобы эти деньги поперёк глотки встали. Жди.
danko1 17 декабря 2018 | 14:11
Беспроигрышный новый метод "выборов" у Кремля: если их выигрывает другой, даже технический кандидат, то проводить новые "выборы", куда победителя не допускать.
sim202_ 17 декабря 2018 | 14:23
"Выборы" "выиграл"...
Не слишком много кавычек?
chapter_2 17 декабря 2018 | 14:25
Вертикаль власти опять всех "переиграла" на выборах губернатора в Приморье благодаря ГАС ВЫБОРЫ.
О.Кожемяко, уже идя на выборы, врал своим избирателям-приморцам, выдавая себя за независимого кандидата. Что же от него можно ожидать в дальнейшем?