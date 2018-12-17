Выборы губернатора Приморья выиграл Олег Кожемяко

По итогам подсчета всех бюллетеней врио главы региона получил почти 62 процента голосов.

Российский Центризбирком официально подвел итоги голосования в Приморье: с большим отрывом победил Олег Кожемяко. За его главного соперника, кандидата от ЛДПР Андрея Андрейченко, проголосовали намного меньше избирателей – около четверти. Явка на выборах составила 46 процентов. В избиркоме Приморья заявили, что серьезных жалоб о подкупах или подвозах избирателей не поступало, хотя Андрейченко утверждает, что его штаб зафиксировал около 10 серьезных нарушений. По словам кандидата, он обратился в ЦИК и правоохранительные органы.

Победа Кожемяко стала очевидной в ночь на понедельник, спустя несколько часов после закрытия участков. Избранный губернатор, выступая в своем штабе, заявил о необходимости войти в рабочее русло после периода политической нестабильности в регионе

Губернаторские выборы в Приморье прошли со второй попытки: результаты первого голосования, которое состоялось в сентябре, были отменены из-за массовых нарушений. Экс-глава региона Андрей Тарасенко отказался от участия в повторных выборах, а его главный соперник, коммунист Андрей Ищенко, не прошел «муниципальный фильтр».

Как сообщает ТАСС, инаугурация Кожемяко может пройти в конце этой недели.