Глава российского МИДа предупредил о провокациях со стороны Украины. В эфире радио «Комсомольская правда» Сергей Лавров сказал, что они возможны еще до конца этого года.

Также Сергей Лавров пообещал, что Россия не будет воевать с Украиной.