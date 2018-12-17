Глава российского МИДа предупредил о провокациях со стороны Украины
Глава российского МИДа предупредил о провокациях со стороны Украины. В эфире радио «Комсомольская правда» Сергей Лавров сказал, что они возможны еще до конца этого года.
Также Сергей Лавров пообещал, что Россия не будет воевать с Украиной.
Комментарии18
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vitaly_e23 17 декабря 2018 | 14:07
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danko1 17 декабря 2018 | 14:09
Видно, что Кремль готовит провокации, а бывший дипломат Лавров специально бред несет, заранее Украину обвиняя.
zmeelov_1 17 декабря 2018 | 14:25
danko1: Госдепу не привыкать провокации устраивать. "Всё, пропал дом". (с) Проф. Преображенский
kottigr1 17 декабря 2018 | 14:10
vitaly_e23: Вовремя Лавров начал пускать под собой лужу.. За свою агрессию в духе Гитлера путинойдам придется отвечать..
testmeter 17 декабря 2018 | 14:28
Российская быдловата, для которой и предназначены эти высказывания, не задает ли себе вопрос: откуда Лавров знает про эти "готовящиеся" провокации? Ему Украина о них докладывает?
johnbmw Евгений Большаков 17 декабря 2018 | 14:08
ну, если так сказал лавров - считай явка с повинной ...
b522 17 декабря 2018 | 14:17
Лавврун сказал...
prostovanya 17 декабря 2018 | 14:19
А ведь был, был когда-то приличным человеком!..
(о Лаврове).
sg114 17 декабря 2018 | 14:21
Это наверное Лавров сказал, да?
"У нас имеется большое количество государственных служащих, в том числе в правоохранительных органах, у которых есть родственники в Крыму. Украинская контрразведка проверит эти факты...
Как только проверка будет закончена и у меня будут основания, за мной дело не станет"
В чем вина этих людей? В том, что у них родня оказалась на оккупированной, как утверждает Педик, территории? Ну ничего. Придет время и тех, кот воевал против своего народа в АТО даже в говночисты не возьмут. Если только в польше
timber_head 17 декабря 2018 | 14:23
Не знаю, что там с "провокациями со стороны Украины", но вот эти идиоты на что провоцируют:
"На территорию утилизационного завода «Эккрид» в Увельском районе (Челябинская область) доставили 20 тонн литовского сыра...специалисты Россельхознадзора изъяли сыр...В ближайшее время сыр будет уничтожен"
wrongway1 17 декабря 2018 | 14:44
timber_head: Литовско-натовский сыр шпионил в Челябинской области и мог разойтись по руках...а естейственно.сыр --анент иностранного влияния
timber_head 17 декабря 2018 | 14:59
wrongway1: Так самое же страшное... Союзники предают... "Фура с сыром следовала из Казахстана. Продукция перемещалась из Астаны в Минск (Беларусь)".
Вот ведь враги... Сначала забросили в Казахстан, а потом через Россию обратно в Белоруссию, которая с этой самой Литвой, из которой сыр, тупо граничит. Мировая закулиса, не иначе.
yakutt86 17 декабря 2018 | 14:29
Провокации не будет, российский оккупант не позволит.
zkotor 17 декабря 2018 | 14:31
Лошади поменьше хорошую нюхать надо, наркократия подворотная
andrang2 17 декабря 2018 | 14:38
Лавров заранее предупреждает о провокациях со стороны РФ дипломатическим языком.
elenaprekrasnaya2009 17 декабря 2018 | 14:38
Усиленно ищем повод напасть
на Украину??
И Лавров в этом дерьме участвует...
andrang2 17 декабря 2018 | 14:43
Дипломат, твою мат.
ai65_qi60 17 декабря 2018 | 15:15
Если Лавров действительно так заявил, что Россия не будет воевать с Украиной, то он чётко заявил, что Россия разрешает Киеву устраивать провокации с ДНР и атаковать их. Ибо без помощи России ДНР не продержаться и суток.