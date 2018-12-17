Женская сборная России завоевала серебряные медали Чемпионат Европы по гандболу

В Париже наши девушки проиграли хозяйкам первенства 21:24.

Парадоксально, но Чемпионат Европы единственный крупный турнир, который российские гандболистки выиграть не могут. При том, что они являются действующими Олимпийскими чемпионками и побеждали на чемпионате мира, в Европе до этого года россиянки завоевали только серебро и две бронзы. Финал оказался проигран и на этот раз. Француженки смогли нивелировать сильные стороны нашей команды и подчеркнуть свои. На награждении девушки плакали, как и счастливые победительницы. Тем не менее, неудачей второе место никто не считает. Главный тренер сборной Евгений Трефилов сказал, что игрой в этой встрече он недоволен, но поздравил девушек с хорошим результатом. К нему присоединились эксперты и министр спорта Павел Колобков, который поздравил команду. На групповом этапе сборная России победила Францию, но видимо выиграть два раза у хозяек турнира почти невозможно.



Самым ценным игроком турнира была признана лучший бомбардир нашей команды Анна Вяхирева.