В Париже около 300 мигрантов пытались ворваться в театр «Комеди Франсез»
Они требовали от его директора организовать встречу с главой МВД Франции. Мигранты ссылались на то, что у директора театра есть такая возможность, так как решение о его назначении принимали французские власти.
Как передаёт Франс-пресс, инцидент произошёл во время спектакля. Первую попытку ворваться в здание пресекла охрана, затем приехали полицейские, которые применили слезоточивый газ для разгона мигрантов.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_e23 17 декабря 2018 | 11:10
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
vilingrad 17 декабря 2018 | 11:12
А вот в Москве никто никуда не врывается. Кавказцам не нужно самим к себе вламываться. Они уже дома:)
noxepy_88 17 декабря 2018 | 11:13
Хлеба и зрелищ! Всё течёт, ничего не меняется.. Печально всё это...