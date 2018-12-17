В Париже около 300 мигрантов пытались ворваться в театр «Комеди Франсез»

Они требовали от его директора организовать встречу с главой МВД Франции. Мигранты ссылались на то, что у директора театра есть такая возможность, так как решение о его назначении принимали французские власти.

Как передаёт Франс-пресс, инцидент произошёл во время спектакля. Первую попытку ворваться в здание пресекла охрана, затем приехали полицейские, которые применили слезоточивый газ для разгона мигрантов.