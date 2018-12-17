Генассамблея ООН должна принять резолюцию по милитаризации Крыма и агрессии России в Керченском проливе
Генеральная Ассамблея ООН должна сегодня принять резолюцию по милитаризации Крыма и агрессии России в Керченском проливе в отношении Украины.
Резолюция Генассамблеи ООН адресует милитаризацию Россией Крыма и включает поправку, которая осуждает нападение Россией на украинские корабли в Керченском проливе и захват украинских моряков — документ подчеркивает, что действия России несут угрозу не только для Украины, но и для всех других стран региона. Резолюция призовет Россию перестать преследовать коммерческие суда, проходящие по Керченскому проливу, и прекратить ограничивать морскую навигацию. Но главной целью документа будет требование от России вывести свои войска из Крыма и прекратить нелегальную оккупацию украинской территории. Текст резолюции предложила Украина, но свои подписи в качестве соавторов поставили США, Канада, Великобритания, Швеция, Германия, Эстония, Хорватия, Польша, Недерланды, Грузия, Латвия.
В начале декабря на сессии ОБСЕ в Милане Киев представил объемные доказательства милитаризации Крыма Россией и непосредственного нападения на украинские корабли в Керченском проливе.
Голосование по резолюции Генассамблеи ООН назначено на 18 часов по московскому времени.
Комментарии5
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glotov 17 декабря 2018 | 11:10
Резолюция Генассамблеи ООН адресует милитаризацию Россией Крыма...
Кому адресует?!
lehich 17 декабря 2018 | 11:13
glotov: Ватникам
vitaly_e23 17 декабря 2018 | 11:11
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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skuller 17 декабря 2018 | 11:12
Этих резолюций уже десятка полтора было за 5 лет...
Ну еще одну укры могут скрутить трубочкой и запихнуть себе в з.....цу.
piter_ug 17 декабря 2018 | 11:12
Подставляй спину для очередного ножичка, властитель питерской подворотни.