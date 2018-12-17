Береговая охрана США отказалась проводить учения в Арктике

Как сообщает издание «Бизнес инсайдер», военные опасаются, что единственный американский тяжёлый ледокол «Полярная звезда» сломается. Ему уже более 40 лет. В последние годы ледокол постоянно ремонтировали.

Американские военачальники дали понять, что в случае аварии не хотели бы обращаться за помощью к России.