Береговая охрана США отказалась проводить учения в Арктике
Как сообщает издание «Бизнес инсайдер», военные опасаются, что единственный американский тяжёлый ледокол «Полярная звезда» сломается. Ему уже более 40 лет. В последние годы ледокол постоянно ремонтировали.
Американские военачальники дали понять, что в случае аварии не хотели бы обращаться за помощью к России.
Комментарии1
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