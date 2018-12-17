Российские госкомпании обязали заменить больше половины иностранного софта отечественным в ближайшие три года
О требованиях правительства сегодня пишут несколько российских СМИ.
Газпром, Роснефть, ВТБ, Аэрофлот, РЖД, Шереметьево, Первый канал – эти и другие госкомпании власти принуждают к импортозамещению. Речь идёт о программном обеспечении, операционных системах, антивирусных программах, серверах приложений. Крупным госкомпаниям придётся отказаться от иностранного софта в пользу российского. Согласно директиве первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова, пишут Коммерсант и Ведомости. Десять дней компаниям дадут на обсуждение импортозамещения на советах директоров или наблюдательных советах и голосовании по этому вопросу. Затем за пару месяцев им нужно утвердить планы по переходу на российский софт. Решить сколько на это потратят и где возьмут деньги. К 2022-му году более половины софта в госкомпаниях должно быть российским. На него придётся переводить и дочерние структуры. В ряде компаний, в том числе ВТБ Коммерсанту сказали, что уже проводят импортозамещение. А в РЖД отметили, что собираются наращивать долю российского софта с учётом директив правительства.
Сейчас доля отечественного офисного и системного программного обеспечения на рынке составляет 5 процентов, антивирусов – около 80ти. Российские разработчики жалуются, что ведомства и компании не очень охотно переходят на отечественный софт. Эксперты считают, что новая директива может помочь повлиять на ситуацию.
Комментарии5
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ivar1964 17 декабря 2018 | 11:09
"Не прячьте ваши денежки ...!" Родина найдет способ вас нахлобучить.
luger_max_otto 17 декабря 2018 | 11:13
Да, будет очередной распил и откат бюджета- причем в данной ситуации- "чуть более, чем полностью". Надо же подкормить касперских и т.п. деятелей.
vilingrad 17 декабря 2018 | 11:10
Выйди и снова зайди. Оболочка «ОкнЫ»
Медиапроигрыватель «Тормоз»
vitaly_e23 17 декабря 2018 | 11:11
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
filmoskop 17 декабря 2018 | 11:14
Опять ничего работать не будет. И кругом очереди.