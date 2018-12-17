Российские госкомпании обязали заменить больше половины иностранного софта отечественным в ближайшие три года

О требованиях правительства сегодня пишут несколько российских СМИ.

Газпром, Роснефть, ВТБ, Аэрофлот, РЖД, Шереметьево, Первый канал – эти и другие госкомпании власти принуждают к импортозамещению. Речь идёт о программном обеспечении, операционных системах, антивирусных программах, серверах приложений. Крупным госкомпаниям придётся отказаться от иностранного софта в пользу российского. Согласно директиве первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова, пишут Коммерсант и Ведомости. Десять дней компаниям дадут на обсуждение импортозамещения на советах директоров или наблюдательных советах и голосовании по этому вопросу. Затем за пару месяцев им нужно утвердить планы по переходу на российский софт. Решить сколько на это потратят и где возьмут деньги. К 2022-му году более половины софта в госкомпаниях должно быть российским. На него придётся переводить и дочерние структуры. В ряде компаний, в том числе ВТБ Коммерсанту сказали, что уже проводят импортозамещение. А в РЖД отметили, что собираются наращивать долю российского софта с учётом директив правительства.

Сейчас доля отечественного офисного и системного программного обеспечения на рынке составляет 5 процентов, антивирусов – около 80ти. Российские разработчики жалуются, что ведомства и компании не очень охотно переходят на отечественный софт. Эксперты считают, что новая директива может помочь повлиять на ситуацию.