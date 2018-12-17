Тело одного погибшего обнаружили под завалами рухнувшего здания в подмосковном Дзержинском

Ещё, как минимум, 5 человек пострадали. Они находятся в тяжёлом состоянии. Ранее сообщалось, что под завалами могут находиться до восьми человек.

Кровля производственного здания обрушилась на площади в 170 квадратных метров, по предварительным данным, под тяжестью снега. Территория принадлежит «Техно группе», которая производит оборудование для систем вентиляции.