Рекорд посещаемости для хоккейного матча в России был установлен на заключительном матче Кубка Первого канала

Рекорд посещаемости для хоккейного матча в России был установлен в Петербурге на заключительном матче Кубка Первого канала между нашей сборной и командой Финляндии.

Площадку установили на стадионе Газпром-Арена, который был построен к Чемпионату мира по футболу. Дополнительные ряды в непосредственной близости от коробки позволили увеличить вместимость стадиона и на эту игру пришло больше болельщиков, чем на встречи мирового первенства. Организаторы называют цифру 71 00 болельщиков, хотя в этот день на стадионе побывало до 80 000 человек. Помимо хоккея публике предложили концерт Самоцветов и группы Мумий Тролль. Впрочем и хоккей был прекрасен. Воодушевленные российские хоккеисты забросили финнам 5 безответных шайб и выиграли матч, а с ним и Кубок Первого канала. Вице-Президент Федерации хоккея России Рома Ротенберг выразил уверенность, что удалось бы собрать и 120 тысяч человек, если бы позволил стадион.



Очередная «Зимняя Классика» в Петербурге пройдет 22 декабря. В Рамках Чемпионата КХЛ на Газпром-Арене сыграют местный СКА и ЦСКА.