В первое воскресенье после повышения тарифов парковки в Москве время стоянки машин в центре уменьшилось в 3 раза
В первое воскресенье после повышения тарифов парковки в Москве среднее время стоянки машин в центре города уменьшилось в 3 раза, сообщает Интерфакс, ссылаясь на «Администратора московского парковочного пространства». Там отмечают, что это позволило разгрузить парковки и сократить время поиска места. Реже автомобилисты стали ставить машины в два – три ряда и на тротуарах.
На ряде улиц в центре столицы 1 час парковки теперь стоит 380 рублей. Также отменена бесплатная парковка по воскресеньям.
Комментарии2
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vitaly_e23 17 декабря 2018 | 10:37
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
nemez1 17 декабря 2018 | 10:42
стоимость паркинга увеличилась в три раза, время стоянки уменьшилось в три раза, итого: мосчиновник не увеличил своих доходов, но создал проблемы гражданам.