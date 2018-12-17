В первое воскресенье после повышения тарифов парковки в Москве время стоянки машин в центре уменьшилось в 3 раза

В первое воскресенье после повышения тарифов парковки в Москве среднее время стоянки машин в центре города уменьшилось в 3 раза, сообщает Интерфакс, ссылаясь на «Администратора московского парковочного пространства». Там отмечают, что это позволило разгрузить парковки и сократить время поиска места. Реже автомобилисты стали ставить машины в два – три ряда и на тротуарах.

На ряде улиц в центре столицы 1 час парковки теперь стоит 380 рублей. Также отменена бесплатная парковка по воскресеньям.