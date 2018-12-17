В бюджете россиян на продукты отводится почти треть расходов. Это выяснилось в ходе исследования Агентства «РИА – рейтинг». По этому показателю Россия отстаёт от Черногории, Латвии и Турции. Больше всего на еду тратят на Украине – почти 51 процент расходов.

Лидерами рейтинга оказались стран Западной Европы. Так, в Люксембурге на продукты, как правило, тратят всего 9 процентов средств. За ним идут Великобритания и Нидерланды.