В бюджете россиян на продукты отводится почти треть расходов
В бюджете россиян на продукты отводится почти треть расходов. Это выяснилось в ходе исследования Агентства «РИА – рейтинг». По этому показателю Россия отстаёт от Черногории, Латвии и Турции. Больше всего на еду тратят на Украине – почти 51 процент расходов.
Лидерами рейтинга оказались стран Западной Европы. Так, в Люксембурге на продукты, как правило, тратят всего 9 процентов средств. За ним идут Великобритания и Нидерланды.
Комментарии9
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sg114 17 декабря 2018 | 10:37
Ну не надо сравнивать стоимость выращивания тех же помидор в Тюмене и в Турции. А вот КАК черноземная Украина тратит 50% на еду - это вопрос..
kottigr1 17 декабря 2018 | 10:39
sg114: 30% неплохо.. Есть ещё запас прочности в 70%. К весне мох пойдет, одуванчики..
pedya_porosenok 17 декабря 2018 | 10:47
kottigr1: Для вас хохлобандеровцев мох с одуванчиками давно каждодневная еда. Так что хохлобандеровец запасайся кизяком и пердячим газом с 2019 года Россия перекрывает кран на транзит газа через твоя сраную Хохляндию, и уменьшит продажу газа в Европу, чтобы хохлобандеровцы поняли во что вляпались.
tag188 17 декабря 2018 | 10:56
pedya_porosenok: с 2019 года Россия перекрывает кран на транзит газа через твоя сраную Хохляндию
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С какого это перепугу Россия перекроет кран? А куда девать газ с Уренгойского и Оренбургского месторождений? На факелах сжигать или месторождения закрыть? Внутреннего потребителя для этого газа в России нет, как топились дровами, так и в 21 веке ими топятся.
Все что грядет в 2019 году, -- это окончание старого транзитного договора и подписание нового.
Так что, сократить прокачку газа и закрыть кран -- вещи совсем разные. И на сокращение объемов прокачиваемого газа Украина просто ответит увеличением платы за транзит. И деться России некуда -- никакого Южного потока не построено, а о продлении Турецкого только идут разговоры в перспективе после 2020 года.
kottigr1 17 декабря 2018 | 10:59
pedya_porosenok:
Пожары? Воровство? Разруха?
Не нужно для России этих лишних слов.
Давайте за дидов "Боярышник" накатим
И глянем, что там у хохлов!
tag188 17 декабря 2018 | 10:44
sg114: Читаем статью -- лучшие показатели -- 9% у стран Западной Европы, а совсем не у Турции. В Англии и Норвегии, с ее климатом, если что, помидоры тоже не сильно растут.
В этом и есть сущность портянок -- смотрят в книгу, видят фигу (у этой конкретной портянки все Украина сильно болит).
vitaly_e23 17 декабря 2018 | 10:37
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
vova6_let 17 декабря 2018 | 10:48
Остальные 2/3-на оплату жкх идут ?
ansata 17 декабря 2018 | 11:09
Если питаться пельменями, то да, в 30% можно уложиться.