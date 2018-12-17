Импортёры не могут ввезти в Россию необходимое количество алкоголя из-за нехватки акцизных марок, пишут «Ведомости». Руководитель Союза импортёров Валерий Филатов сказал, что центральная акцизная таможня так и не начала принимать заявления на марки. Они должны были появиться 1 октября. По словам Филатова, проблема возникла как раз в пик предновогодних продаж.