Импортёры не могут ввезти в Россию необходимое количество алкоголя из-за нехватки акцизных марок
Импортёры не могут ввезти в Россию необходимое количество алкоголя из-за нехватки акцизных марок, пишут «Ведомости». Руководитель Союза импортёров Валерий Филатов сказал, что центральная акцизная таможня так и не начала принимать заявления на марки. Они должны были появиться 1 октября. По словам Филатова, проблема возникла как раз в пик предновогодних продаж.
Комментарии4
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vitaly_e23 17 декабря 2018 | 10:38
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
post_v 17 декабря 2018 | 10:53
в 2014 году российское ФГУП «Предприятие по поставкам продукции» (находящееся в подчинении управделами президента) только за первую половину года импортировало из Европы более МИЛЛИОНА БУТЫЛОК ВИНА.
Об этом ещё 11 августа 2014 г. сообщило агентство РБК по данным Федеральной таможенной службы.
Неужели и у этих сейчас проблемы?
freshener 17 декабря 2018 | 10:56
Блин, они против нас санкции вводят, а мы их борматуху должны пить?
Никакого самоуважения. А еще Чубайс плакался, что спасибо ему, бизнесмену, не говорят.
seva1223 17 декабря 2018 | 11:10
Это однозначно картельный заговор производителей боярышника!
Импортерам надо быть проще, им же не кто не мешает завозить средство для мытья окон "Jack Daniel's" антипримерзайку "Chivas" и тд.