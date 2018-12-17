ФСБ рапортует о пресечении деятельности международной группы, занимавшейся переделкой гражданского оружия в боевое
ФСБ России рапортует о пресечении деятельности международной преступной группы, занимавшейся переделкой гражданского оружия в боевое. Следственные действия проходили в пяти регионах, в том числе, в Москве. Задержан организатор криминального бизнеса, имя его не называется.
Спецоперация проводилась совместно с МВД и Росгвардией, говорится в официальном сообщении.
Комментарии10
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luger_max_otto 17 декабря 2018 | 10:37
О, ужас. А ведь лишить чекистов таких возможностей очень просто: достаточно разрешить гражданам короткоствол и изменить судебную практику в направлении реализации права на самооборону.
vitaly_e23 17 декабря 2018 | 10:38
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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veganfckelby 17 декабря 2018 | 10:43
Небось два таджика, узбек и лицо кавкпзской национальности придало возможность трактовать так громко "международной" группой по переделыванию небось пистиков ...зато какой бросок в карьере с занесением в личное дело о раскрытии "международной терроримтической группы"
vladimirbelarus 17 декабря 2018 | 10:44
Поймали парней, которые пневматы до 7кДж переводили в ПСП. А ПСП уже более 7 кДж и, очудо!, оно становилось боевым! Зато какое слово страшное! Сами себя напугали, сами дело сшили, дегенераты.
kottigr1 17 декабря 2018 | 11:12
vladimirbelarus: Не понятно.. Смысл елозить драчовым напильником, когда самое современное российское оружие на вес можно за копейки купить у банд-групп ДНРЛНР ?
vova6_let 17 декабря 2018 | 10:46
"ФСБ России рапортует о пресечении деятельности международной преступной группы, занимавшейся переделкой гражданского оружия в боевое." Я так понимаю: русский, таджик и украинец переделывали газовые пистолеты для стрельбы боевыми патронами ?
tetriz 17 декабря 2018 | 11:01
vova6_let: что там переделывать? Перегородку высверлить - и всё.
На пару выстрелов хватит.
mazeno 17 декабря 2018 | 10:48
было изъято, три ствола травмата, напильник, тески и молоток, опечатан гараж, петров и гасумов взяты под арест
y3emen1 17 декабря 2018 | 11:01
так вроде бутину америкосы поймали
oneoretwo 17 декабря 2018 | 11:06
...сами организовали, возглавили, раскрыли и отчитались...ню-ню...