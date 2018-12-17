ФСБ рапортует о пресечении деятельности международной группы, занимавшейся переделкой гражданского оружия в боевое

ФСБ России рапортует о пресечении деятельности международной преступной группы, занимавшейся переделкой гражданского оружия в боевое. Следственные действия проходили в пяти регионах, в том числе, в Москве. Задержан организатор криминального бизнеса, имя его не называется.

Спецоперация проводилась совместно с МВД и Росгвардией, говорится в официальном сообщении.