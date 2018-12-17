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10:30, 17 декабря 2018

В подмосковном Дзержинском обрушилась кровля производственного здания

В подмосковном Дзержинском обрушилась кровля производственного здания. По предварительным данным, под завалом могут находиться от четырёх до восьми человек. Источник в «скорой помощи» утверждает, что состояние пострадавших тяжёлое, они нуждаются в срочной госпитализации.

Кровля могла обрушиться под тяжестью снега. Других подробностей пока нет.

Комментарии

4

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vasya_von_smetankin 17 декабря 2018 | 10:38

"...под тяжестью снега?"
Скорее, под тяжестью Духовности.
Такое не любая "крыша" выдержит, особенно человеческая.

vitaly_e23 17 декабря 2018 | 10:38


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.






em201811 17 декабря 2018 | 10:52

        Надеюсь, что это один из корпусов НПО «Союз», местного ракетного завода.

vilingrad 17 декабря 2018 | 11:08

Техногенные катастрофы- изюминка вставшей с колен.
Конек Вовы Путина.

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