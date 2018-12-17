В подмосковном Дзержинском обрушилась кровля производственного здания
В подмосковном Дзержинском обрушилась кровля производственного здания. По предварительным данным, под завалом могут находиться от четырёх до восьми человек. Источник в «скорой помощи» утверждает, что состояние пострадавших тяжёлое, они нуждаются в срочной госпитализации.
Кровля могла обрушиться под тяжестью снега. Других подробностей пока нет.
Комментарии4
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vasya_von_smetankin 17 декабря 2018 | 10:38
"...под тяжестью снега?"
Скорее, под тяжестью Духовности.
Такое не любая "крыша" выдержит, особенно человеческая.
vitaly_e23 17 декабря 2018 | 10:38
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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em201811 17 декабря 2018 | 10:52
Надеюсь, что это один из корпусов НПО «Союз», местного ракетного завода.
vilingrad 17 декабря 2018 | 11:08
Техногенные катастрофы- изюминка вставшей с колен.
Конек Вовы Путина.