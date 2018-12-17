В подмосковном Дзержинском обрушилась кровля производственного здания. По предварительным данным, под завалом могут находиться от четырёх до восьми человек. Источник в «скорой помощи» утверждает, что состояние пострадавших тяжёлое, они нуждаются в срочной госпитализации.

Кровля могла обрушиться под тяжестью снега. Других подробностей пока нет.