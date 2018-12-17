Крупнейший южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motors начал промышленное использование технологии доступа к машине по отпечатку пальца. Как говорится в распространённом сегодня в Сеуле пресс-релизе, теперь водители прикосновением к сенсору смогут без ключа отпирать и запирать двери, а также запускать двигатель. Если у одного транспортного средства несколько водителей, система запоминает установленные каждым из них настройки.

Разработчики говорят, что вероятность ошибки один к пятидесяти тысячам.