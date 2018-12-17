Hyundai Motors начал промышленное использование технологии доступа к машине по отпечатку пальца
Крупнейший южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motors начал промышленное использование технологии доступа к машине по отпечатку пальца. Как говорится в распространённом сегодня в Сеуле пресс-релизе, теперь водители прикосновением к сенсору смогут без ключа отпирать и запирать двери, а также запускать двигатель. Если у одного транспортного средства несколько водителей, система запоминает установленные каждым из них настройки.
Разработчики говорят, что вероятность ошибки один к пятидесяти тысячам.
Комментарии3
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chichanik 17 декабря 2018 | 10:22
Отрубленные пальцы станут непременным атрибутом криминальной хроники
vitaly_e23 17 декабря 2018 | 10:27
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
goodman 17 декабря 2018 | 11:13
Меня не сильно радует эта новость. Ничего особенного, типа смартфон, подключенный к замку зажигания. По мне, так лучше неубиваемый двигатель, ходовая, нержавеющей кузов, ну и другие "приятности" вроде хорошего салона, качественной музыки. Ну да, ещё чтобы смотрелась прилично, без уродств! А уж чем открывать... Можно по сетчатке глаза! Или по генотипу (плевок слюны или, в крайнем случае, спермограмма, ничего, что беспрерывно кончать придётся, издержки технического прогресса). Зато как цена возрастет за такую опцию!