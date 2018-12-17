Столкновения мигрантов с полицией произошли накануне вечером возле парижского театра Comedie-Francaise

Иностранцы пытались прорваться в здание.

Возле театра Comedie-Francaise собралось около трёхсот человек. Это были люди, которые приехали во Францию из других стран. В том числе Алжира, Судана, Сенегала и Мали. Они по данным агентства Франс-Пресс пытались проникнуть в театр, чтобы поговорить с его художественным руководителем Эриком Рюфом. В этот момент в парижском театре шла опера «Лукреция Борджиа» по мотивам пьесы Виктора Гюго. Мигранты заявляли, что Рюфа на должность худрука назначило французское правительство. И, следовательно, он может помочь им встретиться лично с главой МВД страны Кристофом Кастанером. От него мигранты хотели потребовать выдачи разрешения на работу. Один из них рассказал журналистам, что два года назад приехал во Францию, здесь у него нет работы и дома, ему приходится спать под мостом. Охрана театра уроженцев стран Африки в здание театра не пустила. Издание Huffington Post уточняет, что в этот момент там ещё была небольшая группа иностранцев. Вскоре к ним присоединились более 200 человек. Охрана вызвала к театру полицию. Силовики церемониться с мигрантами не стали. Они применили дубинки и слезоточивый газ.

Больше половины граждан Франции – 52 процента – считают, что власти не должны допускать в страну еще больше переселенцев. Это показал опрос, проведённый несколько недель назад. О результатах исследования сообщала газета Journal du dimanche.