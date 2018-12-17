Поддерживавшие Трампа страницы в соцсетях расплачивались за рекламу рублями
Об этом говорится в расследовании, проведенном по заказу комитета по разведке сената США.
Сотрудники Оксфордского университета и аналитики компании Graphika проанализировали несколько миллионов постов в социальных сетях, предположительно относящихся к российским ботам. Данные были предоставлены компаниями Facebook, Twitter и Google.
Как пишет The Washington Post, специалистам удалось найти прямые следы вмешательства России. Например, в некоторых случаях для оплаты рекламы аккаунтов использовались рубли. Кроме того, в контактной информации учетных записей указывались российские номера телефонов, а в логах были найдены сведения об IP-адресах, зарегистрированных в Санкт-Петербурге. Там же находится штаб-квартира Агентства интернет-исследований, которое также называют «фабрикой троллей».
В докладе аналитиков подчеркивается, что все посты в соцсетях были написаны в интересах Республиканской партии. Сообщения в основном были направлены на консервативный электорат и побуждали его сплотиться вокруг Дональда Трампа.
Ранее в этом году Минюст США обвинил ряд российских компаний и частных лиц во вмешательстве в американские выборы. В списке в том числе фигурирует Агентство интернет-исследований, которое связывают со структурами бизнесмена Евгения Пригожина.
Комментарии10
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vitaly_e23 17 декабря 2018 | 10:06
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
gonduras_in_colima 17 декабря 2018 | 10:24
Расплачивались фублями?
Тогда могу ванговать - по 11-80 за пост - ватные привычки неистребимы.
Ну почти как в известном анекдоте, где совкового супершпиона поймали на том, что ширинку застёгивал походу выхода из туалета, бгг.
luger_max_otto 17 декабря 2018 | 10:06
Подозреваю, что если отследить движение денег по их счетам- то можно найти еще больше интересного...
sg114 17 декабря 2018 | 10:12
В Гугле принимают рубли??? Что, так можно было?((( Ой дебилы, блять, сидят в Фашикотне, ой дебилы..
Когда Ванга говорила что 44-й - последний презик сша, она имела в виду что последний выбранный американцами. Все последующие будут назначться в Кремле.
poluputing 17 декабря 2018 | 10:20
sg114: не , может там и дебилы, а вы умные. Но отчего же у вас ничего своего, кроме нефти, валежника и выгребных ям?
sg114 17 декабря 2018 | 10:33
poluputing:
Да свое все раздали всяким селюкам да горным джигитам. Думали людей хоть из них сделать. А они все просрали и скачуть теперь. Но вот что удивительно, у нас и на "валежнике" в космос летают, а некоторые за 30 лет незалежности только катапульту умудрились соорудить. И это после того как еще 30 лет назад строили ракеты, авианосцы и крупнейшие в мире самолеты.
glotov 17 декабря 2018 | 10:13
Полная ахинея. Пример "поддерживающих страниц" - в студию!
Я уверен, что это частные мнения граждан. Это сайт, например, пестрит сообщениями от наших украинских друзей. Но надо быть идиотом, чтобы обвинить таких "активных украинцев" во вмешательстве во внутренние дела РФ.
gonduras_in_colima 17 декабря 2018 | 10:31
glotov: Никто тебе, портянке убогой, доказывать ничего не собирается.
Подобное происходит на уровне сбора данных соответствующими уполномоченными спецами с последующим отчётом.
Достаточно того, чтобы заказчик этому поверил.
Вот ваш агент Рыжий совместному докладу всех разведорганов по этому же поводу не поверил - и через несколько недель уже будет, краснея (хотя и так от его фейса прикуривать можно) и путаясь в показаниях под присягой, пояснять, почему он поверил гэбнюку с локальным погонялом Окурок, а не своим разведчикам.
Готовь вазелин, ватоцефал.
sedoi63 17 декабря 2018 | 10:20
Это Украина виновата! Специально рекламу рублями оплачивали и выходили с питерских IP - адресов? Делали это с одной единственной целью - как можно сильнее навредить Путину.
pedya_porosenok 17 декабря 2018 | 10:53
А у нас в России другой валюты нет, так что мы расплачиваемся рублями, если они у нас лишние, но те же американские аналитики говорят, что денег у россиян нет из-за повальной бедности. Так кто врёт: - американские аналитики или опять американские аналитики противоречищие сами себе ранешними публикациями?