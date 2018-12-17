Поддерживавшие Трампа страницы в соцсетях расплачивались за рекламу рублями

Об этом говорится в расследовании, проведенном по заказу комитета по разведке сената США.

Сотрудники Оксфордского университета и аналитики компании Graphika проанализировали несколько миллионов постов в социальных сетях, предположительно относящихся к российским ботам. Данные были предоставлены компаниями Facebook, Twitter и Google.

Как пишет The Washington Post, специалистам удалось найти прямые следы вмешательства России. Например, в некоторых случаях для оплаты рекламы аккаунтов использовались рубли. Кроме того, в контактной информации учетных записей указывались российские номера телефонов, а в логах были найдены сведения об IP-адресах, зарегистрированных в Санкт-Петербурге. Там же находится штаб-квартира Агентства интернет-исследований, которое также называют «фабрикой троллей».

В докладе аналитиков подчеркивается, что все посты в соцсетях были написаны в интересах Республиканской партии. Сообщения в основном были направлены на консервативный электорат и побуждали его сплотиться вокруг Дональда Трампа.

Ранее в этом году Минюст США обвинил ряд российских компаний и частных лиц во вмешательстве в американские выборы. В списке в том числе фигурирует Агентство интернет-исследований, которое связывают со структурами бизнесмена Евгения Пригожина.