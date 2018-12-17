Береговая охрана США отказалась проводить учения в Арктике
Береговая охрана США отказалась проводить учения в Арктике. Как сообщает издание «Бизнес инсайдер», военные опасаются, что единственный американский тяжёлый ледокол «Полярная звезда» сломается. Ему уже более 40 лет. В последние годы ледокол постоянно ремонтировали.
Американские военачальники дали понять, что в случае аварии не хотели бы обращаться за помощью к России.
Комментарии10
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nernerr 17 декабря 2018 | 10:05
А вот Рагозин не такой принципиальный. ;))))))
pit_heap 17 декабря 2018 | 10:08
nernerr: 30 лет назад госдеп тоже не был такой принципиальный, не стеснялся обращаться за помощью к СССР и его ледоколам.Желабщие могут погуглить" операцию Прорыв "вблизи мыса Бароу.
sanisan 17 декабря 2018 | 10:29
Конечно, единственный американский тяжёлый ледокол «Полярная звезда» сломается, и его возьмут на буксировку такие российские ледоколы как "Новороссийск" https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=-RgNqPAz44w
ледокол «Илья Муромец» https://fishki.net/2444932-novejshij-ledokol-ilyja-muromec-peredali-vmf-rossii.html
На "Адмиралтейских верфях" заложили патрульный ледокол "Иван Папанин" https://defence.ru/article/arkticheskii-strazhnik-kakim-budet-novii-boevoi-ledokol-rossii/
vitaly_e23 17 декабря 2018 | 10:06
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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sg114 17 декабря 2018 | 10:25
Будет подводный ледокол. Есть же у Норвегии подводный эсминец. А у Окраины надводная подводная лодка. Каких чудес только на свете не бывает..
good_water 17 декабря 2018 | 10:33
"Полярная звизда"!:))
ansata 17 декабря 2018 | 10:34
Зачем там проводить старообрядческие учения? При необходимости все накрывается ракетами.
n_eke_name 17 декабря 2018 | 11:07
ansata: А вот береговая охрана США считает, что нужны, но проводить их нечем.
pedya_porosenok 17 декабря 2018 | 10:43
Всё СШП такое же как и их великий наноледокол, для колки льда в стакане воды! И как всегда не одной прокладки на обсуждение данной новости.
n_eke_name 17 декабря 2018 | 11:11
pedya_porosenok: Король голый. Точнее, голый маркетинг. И всё.