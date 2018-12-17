Врио главы Приморья Олег Кожемяко победил на выборах губернатора

За него проголосовали более 60 процентов избирателей.

Жители региона выбрали себя руководителя с третьей попытки. Итоги двух туров в сентябре отменили из-за нарушений. Главный оппонент властей коммунист Андрей Ищенко сначала остался без поддержки партии, а позже не прошел муниципальный фильтр, поэтому накануне в выборах не участвовал.

Избирком уже обработал все бюллетени. Результат единоросса Олега Кожемяко, который на выборы пошел как самовыдвиженец — около 62 процентов голосов. Его ближайший соперник из ЛДПР набрал 25 процентов. На выборы пришли чуть менее половины всех избирателей.

Приморье должно перейти от «легкого шторма» к стабильной жизни, работе и уверенности в завтрашнем дне, пообещал Кожемяко сразу после объявления предварительных результатов. Эксперты, опрошенные РБК, обращают на внимание на экстраординарный объем ресурсов, потраченных победителем на эту кампанию. Впрочем, учитывая протестный потенциал, уровень Кожемяко можно считать достойным.

Кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко заявили о ряде нарушений в ходе голосования. Его штаб уже направил жалобы в ЦИК и прокуратуру.