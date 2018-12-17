Врио главы Приморья Олег Кожемяко победил на выборах губернатора
За него проголосовали более 60 процентов избирателей.
Жители региона выбрали себя руководителя с третьей попытки. Итоги двух туров в сентябре отменили из-за нарушений. Главный оппонент властей коммунист Андрей Ищенко сначала остался без поддержки партии, а позже не прошел муниципальный фильтр, поэтому накануне в выборах не участвовал.
Избирком уже обработал все бюллетени. Результат единоросса Олега Кожемяко, который на выборы пошел как самовыдвиженец — около 62 процентов голосов. Его ближайший соперник из ЛДПР набрал 25 процентов. На выборы пришли чуть менее половины всех избирателей.
Приморье должно перейти от «легкого шторма» к стабильной жизни, работе и уверенности в завтрашнем дне, пообещал Кожемяко сразу после объявления предварительных результатов. Эксперты, опрошенные РБК, обращают на внимание на экстраординарный объем ресурсов, потраченных победителем на эту кампанию. Впрочем, учитывая протестный потенциал, уровень Кожемяко можно считать достойным.
Кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко заявили о ряде нарушений в ходе голосования. Его штаб уже направил жалобы в ЦИК и прокуратуру.
Комментарии12
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vitaly_e23 17 декабря 2018 | 10:06
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gordy 17 декабря 2018 | 10:14
"За него проголосовали более 60 процентов избирателей."
На свою голову?
vasya_von_smetankin 17 декабря 2018 | 10:10
Ну вот, теперь в Приморье опять наступит "стабильная" Духовность.
nernerr 17 декабря 2018 | 10:11
Невероятное везение! ;)))))
luger_max_otto 17 декабря 2018 | 10:14
Ошибка. Не "За него проголосовали", а "Ему насчитали". В общем, "Напечатано- пуговица, следует читать- богородица".
poluputing 17 декабря 2018 | 10:17
Чудачок по кличке "Трёхпалый" взял таки Приморье. Ну не только же Гоблину Крымом рулить. И Торшин из тамбовских. Куда ни копни, везде урки
arbitrmvk 17 декабря 2018 | 10:30
Власть подебила!
chuys64 17 декабря 2018 | 10:34
Брехня получил не более 46%, все остальное нарисовали. Пока Путин у власти никаких выборов не может быть.
zax Александр Владимирович Захаркин 17 декабря 2018 | 10:35
не "Кожемягко победил", но обитатели указанной территории РФ убеждены, что это
лучший из лучших из них... с чем я их и поздравляю...
vata_putya 17 декабря 2018 | 10:36
едрисня с туриным только так и "подбеждают".
честные -нормальные выборы - это не про пукина
ivanbel 17 декабря 2018 | 10:45
За что люблю коммунистов - фальсификации проглотили молча.
ramses333 17 декабря 2018 | 10:48
Власть творит глупость за глупостью. Это уже похоже на лавину. Они не хотят отдать ничего, поэтому отдадут все.