Перед праздниками у россиян будет шестидневная рабочая неделя
Перед праздниками у россиян будет шестидневная рабочая неделя. Об этом напоминает Роструд.
Новогодние выходные начнутся в воскресенье 30 декабря и завершатся во вторник 8 января. Таким образом первая рабочая неделя 2019 года продлится всего 3 дня.
Комментарии1
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vitaly_e23 17 декабря 2018 | 09:36
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