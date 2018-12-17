Перед праздниками у россиян будет шестидневная рабочая неделя. Об этом напоминает Роструд.

Новогодние выходные начнутся в воскресенье 30 декабря и завершатся во вторник 8 января. Таким образом первая рабочая неделя 2019 года продлится всего 3 дня.