Премьер-министр Великобритании сегодня вновь будет убеждать парламентариев отказаться от идеи повторного референдума

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сегодня вновь будет убеждать парламентариев отказаться от идеи повторного референдума по выходу страны из ЕС. Выдержки из её предстоящей речи распространила пресс-служба кабинета министров. Мэй уверена, что повторный плебисцит подорвёт веру народа и приведёт к дальнейшему разделению страны.

Накануне газета «Таймс» сообщила, что некоторые консерваторы согласовывают с лейбористами возможность проведения нового референдума.