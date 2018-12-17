Премьер-министр Великобритании сегодня вновь будет убеждать парламентариев отказаться от идеи повторного референдума
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сегодня вновь будет убеждать парламентариев отказаться от идеи повторного референдума по выходу страны из ЕС. Выдержки из её предстоящей речи распространила пресс-служба кабинета министров. Мэй уверена, что повторный плебисцит подорвёт веру народа и приведёт к дальнейшему разделению страны.
Накануне газета «Таймс» сообщила, что некоторые консерваторы согласовывают с лейбористами возможность проведения нового референдума.
Комментарии3
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vitaly_e23 17 декабря 2018 | 09:36
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velbkeirf2 17 декабря 2018 | 09:49
Тетка Тереза засланный пшеками казачек
greeg1 17 декабря 2018 | 09:58
Сомнение - самое полезное качество для современного политика. Но не надо забывать, что излишнее сомнение равносильно завышенной самоуверенности.
Желаю всяческих успехов Терезе Черчилль.