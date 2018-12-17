Американский частный самолёт выехал за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Петропавловска-Камчатского. Из-за этого воздушная гавань не работала несколько часов. Аварийные службы были вынуждены переместить самолёт в безопасное место. На борту находился только пилот.

Самолёт приземлился в Петропавловске-Камчатском для дозаправки на пути в Японию, передаёт Интерфакс.