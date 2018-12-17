Американский частный самолёт выехал за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Петропавловска-Камчатского
Американский частный самолёт выехал за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Петропавловска-Камчатского. Из-за этого воздушная гавань не работала несколько часов. Аварийные службы были вынуждены переместить самолёт в безопасное место. На борту находился только пилот.
Самолёт приземлился в Петропавловске-Камчатском для дозаправки на пути в Японию, передаёт Интерфакс.
Комментарии3
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vitaly_e23 17 декабря 2018 | 09:36
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greeg1 17 декабря 2018 | 09:53
А чистить взлётную полосу от снега в Елизово не пробовали? А то поди там уже олени пасутся.
a_111111 17 декабря 2018 | 10:00
greeg1: танки снега не боятся:)