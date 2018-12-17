Технические специалисты всемирного антидопингового агентства начинают работу в московской антидопинговой лаборатории
Технические специалисты всемирного антидопингового агентства начинают работу в московской антидопинговой лаборатории. Они будут извлекать данные проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 года по 2015.
Предоставление доступа к этим данным является ключевым условием восстановлении в правах РУСАДа.
Комментарии2
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vitaly_e23 17 декабря 2018 | 09:37
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
annacrimea 17 декабря 2018 | 10:46
И что-то подсказывает - совсем скоро российские мельдонисты повторно выступят с ораторией "И никто-то нас не любит"...