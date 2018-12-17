Технические специалисты всемирного антидопингового агентства начинают работу в московской антидопинговой лаборатории. Они будут извлекать данные проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 года по 2015.

Предоставление доступа к этим данным является ключевым условием восстановлении в правах РУСАДа.