Представительница России выбыла из конкурса «Мисс Вселенная»
18-летняя Юлия Полячихина из города Чебоксары не смогла пройти в полуфинал, сообщает агентство ТАСС. Конкурс проходит в Бангкоке. Участвуют девушки из 94 стран.
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18-летняя Юлия Полячихина из города Чебоксары не смогла пройти в полуфинал, сообщает агентство ТАСС. Конкурс проходит в Бангкоке. Участвуют девушки из 94 стран.
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