Петр Порошенко не планирует продлевать действие военного положения на Украине
Об этом украинский лидер сообщил накануне на пресс-конференции в Киеве. По его словам, продлять введенный правовой режим не потребуется, если не произойдёт широкомасштабного вторжения Вооруженных сил России, — передаёт телеканал «112 Украина». Порошенко выразил надежду, что подготовка к выборам президента, намеченным на конец марта следующего года, начнётся в срок.
Военное положение в приграничных с Россией областях Киев ввёл после конфликта в Керченском проливе – в конце ноября погранслужба ФСБ задержала там три украинских военных корабля, членов экипажей арестовали.
Комментарии1
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minerr 17 декабря 2018 | 05:20
/// если не произойдёт широкомасштабного вторжения Вооруженных сил России ////
Так оказывается вторжения ещё не было. А выставка разбитой российской военной техники на майдане и корочки российских паспортов в руках Парашенки это было все ложью. Оказывается Парашенко 5 лет лжет всему миру о уже состоявшемся вторжении.