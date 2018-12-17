Петр Порошенко не планирует продлевать действие военного положения на Украине

Об этом украинский лидер сообщил накануне на пресс-конференции в Киеве. По его словам, продлять введенный правовой режим не потребуется, если не произойдёт широкомасштабного вторжения Вооруженных сил России, — передаёт телеканал «112 Украина». Порошенко выразил надежду, что подготовка к выборам президента, намеченным на конец марта следующего года, начнётся в срок.

Военное положение в приграничных с Россией областях Киев ввёл после конфликта в Керченском проливе – в конце ноября погранслужба ФСБ задержала там три украинских военных корабля, членов экипажей арестовали.