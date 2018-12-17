МИД Саудовской Аравии отверг обвинения Вашингтона в адрес наследного принца Мухаммеда бин Салмана

В Эр-Рияде заявили, что позиция Сената Конгресса США построена на «необоснованных претензиях» и подобные заявления являются «грубым вмешательством» во внутренние дела королевства.

На прошлой неделе американские сенаторы одобрили резолюцию, в которой возложили на наследного принца Саудовской Аравии ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашогги.