Спецслужбы Франции на сегодняшний день не нашли «русский след» в протестах «жёлтых жилетов»

Об этом со ссылкой на источник пишет газета «Жураль дю диманш». Собеседник издания добавил, что это пока неокончательные итоги расследования.

О том, что Россия может иметь отношения к массовым протестам во Франции, заявляла, в частности, Служба безопасности Украины. О том, что Генеральный секретариат по вопросам национальной безопасности Франции проверяет возможность иностранного вмешательства в акции протеста, писало издание «Паризьен». В Кремле подобные сообщения назвали клеветой.