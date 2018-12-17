Лётные испытания ракеты «Сармат» начнутся в ближайшее время
На космодроме Плесецк достраивают необходимую инфраструктуру, — сказал в интервью изданию Минобороны «Красная звезда» командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев. По его словам, первые комплексы с тяжёлой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой должны поступить в ракетные войска в 2021 году.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
arabtom 17 декабря 2018 | 04:29
Сколько там лет Су-57 уже в войсках должен быть? А воз и ныне там.
stalin_vechno_zhiv 17 декабря 2018 | 04:43
//Лётные испытания ракеты «Сармат» начнутся в ближайшее время//
Наконец-то!!! Я этот "Сармат" уже год караулю!!! Когда же готов будет родимый???!!!...
chernyij 17 декабря 2018 | 05:15
stalin_vechno_zhiv: караульте подальше от места испытаний
kremlefurer 17 декабря 2018 | 05:16
arabtom: Да ладно, студия "Мосфильм" временно прекратила рисовать "Машу и Медведь" так как все силы брошены на рисование старта и полёта "Сармата".
zemljanka 17 декабря 2018 | 04:36
И что они несут "народам мира свой привет"...