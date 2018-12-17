//Лётные испытания ракеты «Сармат» начнутся в ближайшее время//

На космодроме Плесецк достраивают необходимую инфраструктуру, — сказал в интервью изданию Минобороны «Красная звезда» командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев. По его словам, первые комплексы с тяжёлой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой должны поступить в ракетные войска в 2021 году.