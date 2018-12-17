МИД России намерен обратить внимание ОБСЕ на Би-би-си
Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Поводом стала попавшая в интернет переписка корреспондента русской службы медиакорпорации – журналист выясняла, имеет ли Россия какое-либо отношение к акциям протеста во Франции. В пресс-службе Би-би-си подчеркнули, что это было логично, после того как министр иностранных дел Франции публично прокомментировал сообщения о возможном влиянии Москвы на протесты в Париже, передаёт РИА Новости. В корпорации подчеркнули, что в итоговых репортажах «русский след» не упоминался.
Мария Захарова в интервью радиостанции «говорит Москва» сказала, что британская Би-би-си, судя по переписке – цитата — «планировала создать отрежиссированный сценарий блокбастера» о вмешательстве России в события во Франции.
Комментарии4
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zemljanka 17 декабря 2018 | 04:48
Бдят мидаки.
Но Мария - на амбразуре отбивает за всех.
Бедолага.
chernyij 17 декабря 2018 | 05:12
А как же RT и британский гражданин из РТР?
opiatnovyi63 17 декабря 2018 | 05:17
Куда только Россия не вмешивается, чтобы весь мир был устроен с пользой для воровской власти РФ!
andrang2 17 декабря 2018 | 05:25
«планировала создать отрежиссированный сценарий блокбастера»
Ну и словечки она выучила! Давно?