МИД России намерен обратить внимание ОБСЕ на Би-би-си

Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Поводом стала попавшая в интернет переписка корреспондента русской службы медиакорпорации – журналист выясняла, имеет ли Россия какое-либо отношение к акциям протеста во Франции. В пресс-службе Би-би-си подчеркнули, что это было логично, после того как министр иностранных дел Франции публично прокомментировал сообщения о возможном влиянии Москвы на протесты в Париже, передаёт РИА Новости. В корпорации подчеркнули, что в итоговых репортажах «русский след» не упоминался.

Мария Захарова в интервью радиостанции «говорит Москва» сказала, что британская Би-би-си, судя по переписке – цитата — «планировала создать отрежиссированный сценарий блокбастера» о вмешательстве России в события во Франции.