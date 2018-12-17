Александр Лукашенко не проводил закрытых совещаний, посвящённых независимости, заявили в пресс-службе президента Белоруссии. Пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт сказала агентству РИА Новости, что это «плод чьей-то буйной фантазии».

Ранее белорусское издание «Наша Нива» со ссылкой на источники сообщило, что несколько дней назад Лукашенко обсуждал с высшими чиновниками вопрос независимости республики в условиях давления со стороны России. На встрече было принято решение «до конца стоять за независимость».