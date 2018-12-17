На юго-востоке Москвы в пять раз превышен уровень сероводорода в воздухе

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мосэкономониторинг. Агентство также отмечает, что на неприятный запах, который просочился в квартиры, местные жители жалуются в соцсетях. Максимальный уровень сероводорода был зафиксирован в Новокосино в 9 вечера воскресенья. Затем показатели пришли в норму, но после двух часов ночи вновь стали расти.