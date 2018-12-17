На юго-востоке Москвы в пять раз превышен уровень сероводорода в воздухе
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мосэкономониторинг. Агентство также отмечает, что на неприятный запах, который просочился в квартиры, местные жители жалуются в соцсетях. Максимальный уровень сероводорода был зафиксирован в Новокосино в 9 вечера воскресенья. Затем показатели пришли в норму, но после двух часов ночи вновь стали расти.
Комментарии6
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savl_1 17 декабря 2018 | 04:24
Гундяй воздух испортил.
zemljanka 17 декабря 2018 | 04:44
Сочувствие любимым москвичам. Носите маски, как японцы.
Оленевод поставит елочки и огонечки, полегчает...
Простите стеб, но людоедов-лилипутиных терпит 140 000 000.
Сидит Лев Пономарёв. Некому заступиться за москвичей?
chernyij 17 декабря 2018 | 05:07
zemljanka: может им ещё, как японцам, в белых носках по улице без обуви походить, не замарав их?
begly_ 17 декабря 2018 | 05:02
В пять раз говорите., а во сколько раз москвич выдерживает?
chernyij 17 декабря 2018 | 05:03
"Москва… Вонючий город…" Старые клячи (2000). Михаил Евдокимов
serg_eliseew 17 декабря 2018 | 05:27
Москва великая помойка.