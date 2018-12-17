В Москве из-за существенного похолодания упала видимость
Местами она снизилась до шестисот метров, образовался так называемый «морозный» туман", сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что такое явление более характерно для Сибири и Дальнего Востока.
Комментарии6
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evgeny_biolog 17 декабря 2018 | 03:18
"упала видимость"
А слышимость ещё в пределах нормы?
roman_l Роман Филиппов 17 декабря 2018 | 03:21
..так называемый «морозный» туман"..
и пьяный дурман, который более характерен для первых чисел января в России..
ft18 17 декабря 2018 | 03:25
А ещё чего что упало?
com30 17 декабря 2018 | 04:00
ft18:
Польше ничего не упало, но окончательно отвисло.
vor_on 17 декабря 2018 | 03:41
Продержимся. Владимладимыч!.. с 1-го сучки. валежник разрешат, а там весна: пестики, лебеда попрет всякая. а боярку не запрещайте
com30 17 декабря 2018 | 04:03
vor_on:
Как бы россияне не замерзли.
Пока не поздно, кремлю нужно побеспокоится и закупить у туркмен газ, если конечно продадут.