В Москве полиция задержала пятерых участников пикета у здания Минздрава
Они выступали против абсурдных запретов, сообщает проект ОВД-инфо. По данным организаторов, всего участвовали около 250 человек. Мероприятие не было согласовано – мэрия отказалась выдать разрешение, сославшись на занятость всех площадок предновогодними мероприятиями.
Комментарии2
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evgeny_biolog 17 декабря 2018 | 03:15
"полиция задержала пятерых участников пикета у здания Минздрава"
Они что, больные?
zemljanka 17 декабря 2018 | 04:56
Мешали Новому году.