В Москве полиция задержала пятерых участников пикета у здания Минздрава

Они выступали против абсурдных запретов, сообщает проект ОВД-инфо. По данным организаторов, всего участвовали около 250 человек. Мероприятие не было согласовано – мэрия отказалась выдать разрешение, сославшись на занятость всех площадок предновогодними мероприятиями.