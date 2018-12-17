Центризбирком объявил о победе Олега Кожемяко на выборах губернатора Приморья

Обработаны все бюллетени. Исполняющий обязанности главы региона набрал чуть менее 62% голосов. Кожемяко участвовал в выборах как самовыдвиженец, при этом он является членом «Единой России». Его основной соперник — кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко – получил чуть больше 25% голосов.

Предыдущие выборы главы Приморья проходили в сентябре. Тогда результаты были отменены из-за нарушений.