Центризбирком объявил о победе Олега Кожемяко на выборах губернатора Приморья
Обработаны все бюллетени. Исполняющий обязанности главы региона набрал чуть менее 62% голосов. Кожемяко участвовал в выборах как самовыдвиженец, при этом он является членом «Единой России». Его основной соперник — кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко – получил чуть больше 25% голосов.
Предыдущие выборы главы Приморья проходили в сентябре. Тогда результаты были отменены из-за нарушений.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kokeshi 17 декабря 2018 | 03:48
Прошли гаденыши едросовские. Не мытьем так катаньем.
varlam59 17 декабря 2018 | 04:28
kokeshi: "Прошли гадёныши"
Значит 62% избирателей не считают их гадёнышами.
dimadima32 17 декабря 2018 | 05:08
varlam59: на самом деле их 22% не больше
savl_1 17 декабря 2018 | 04:30
Выборы состоялись и закончились, когда кандидат от КПРФ не был допущен к участию. Так что пиррова победа Кожемяко.