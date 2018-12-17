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03:06, 17 декабря 2018

Федеральное правительство США начинает готовиться к частичной приостановке работы

Об этом сообщает газета The Washington Post. Издание отмечает, что Конгресс по-прежнему не может принять законопроект о бюджете из-за споров демократов и республиканцев о выделении пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе США и Мексики. Республиканцы пытаются найти альтернативное решение. Если договорённость не будет достигнута, Белый дом и ряд федеральных ведомств могут прекратить работу 22 декабря.

Комментарии

3

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zemljanka 17 декабря 2018 | 03:28

Трамп все решит?
Замечательного президента выбрали американцы...

aleksandr39 17 декабря 2018 | 03:56

У нас в России правительство совсем не работает и ничего только лучше становится

(комментарий скрыт)

varlam59 17 декабря 2018 | 04:32

Правильно про них говорили, что загнивают.

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