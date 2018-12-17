Федеральное правительство США начинает готовиться к частичной приостановке работы
Об этом сообщает газета The Washington Post. Издание отмечает, что Конгресс по-прежнему не может принять законопроект о бюджете из-за споров демократов и республиканцев о выделении пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе США и Мексики. Республиканцы пытаются найти альтернативное решение. Если договорённость не будет достигнута, Белый дом и ряд федеральных ведомств могут прекратить работу 22 декабря.
Комментарии3
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zemljanka 17 декабря 2018 | 03:28
Трамп все решит?
Замечательного президента выбрали американцы...
aleksandr39 17 декабря 2018 | 03:56
У нас в России правительство совсем не работает и ничего только лучше становится
varlam59 17 декабря 2018 | 04:32
Правильно про них говорили, что загнивают.