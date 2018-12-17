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03:03, 17 декабря 2018

Митрополит Епифаний призвал присоединяться к Единой православной церкви Украины

Митрополит Епифаний призвал приходы и священников Украинской православной церкви Московского патриархата присоединяться к Единой православной церкви Украины. Об этом сообщает агентство УНИАН. Избранный в минувшие выходные предстоятель также рассказал, что на сегодняшний день новая церковь насчитывает примерно 7 тысяч православных приходов. Кроме того, митрополит добавил, что руководящие органы новой церкви будут сформированы в течение одного-двух месяцев после получения Томоса об автокефалии. Вручение должно состояться 6 января.

В субботу в Киеве прошёл церковный собор, по итогам которого было объявлено о создании поместной православной церкви на Украине под покровительством Константинопольского патриархата. В Московском патриархате, который выступает против независимости украинской церкви, встречу назвали «неканоническим собранием», которое для РПЦ «ровно ничего не означает».

Комментарии

15

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zemljanka 17 декабря 2018 | 03:22

В добрый час.
С Богом.

ft18 17 декабря 2018 | 03:23

Гундяй - сектант и раскольник!

irdo 17 декабря 2018 | 03:41

ft18:
Гундяй - сектант и раскольник!
==========
"Вот и все. Кончено.

Автокефалия украинской церкви состоялась.

Ничто не помогло. Обзывались из Москвы "раскольниками". Кидали пальцы веером, что не все "поместные церкви" поддержат. Быковали на Константинополь. Жаловались напоследок Папе Римскому (верх бессилия).

Ничто не сработало.

Теперь начнется борьба за собственность. И постепенное выдавливание церковной Москвы из Украины. Виной всему – война, война и еще раз война. Пришедшая на украинскую землю из-под звезд Кремля.

Теперь с Крымом, но без церкви в Украине. Ах, вы так не выбирали?! Не хотели выбирать? Но выбрали. Вам указали ваше место. Вам показали, что вы выбрали. Теперь приятного аппетита!

Вместе с тем, украинская автокефалия – это падение Патриарха Кирилла. Его время на посту начальника РПЦ закончено. Он потерпел поражение и уйдет.

Не сразу. В Москве не будут снимать Кирилла немедленно – не дадут повода думать, что признали поражение в Украине. В Москве так поступают всегда.

Следующим Патриархом будет Шевкунов (Тихон) – близкий к Путину, его личный "дух", сделанный в мае 2018 года митрополитом и наместником монастыря. Он уже застыл на старте.

Главный победитель от разгрома Кирилла в Украине – Шевкунов. Будет он со временем Патриархом, и РПЦ упадет еще ниже.

Прощай, Кирилл. Стряхнем нанопыль. Больше вспомнить нечего." (с)

minerr 17 декабря 2018 | 04:16

irdo: тТут есть интересней чтиво - "В отличие от европейцев, у которых уходит на еду 12 процентов семейного бюджета, жители Украины тратят на нее 74 процент. ООН включила Украину в список стран, где отмечается нехватка продовольствия"
Хотя, зачем вам сейчас продовольствие, если у вас Епифаний есть.

com30 17 декабря 2018 | 04:37

irdo:
//Жаловались напоследок Папе Римскому (верх бессилия). //

Гундяй забыл написать кляузу в редакцию Спортлото, вот это был бы действительно верх его морального падения.
Хотя жаловаться Папе Римскому, это уже полный идиотизм и не знания канонов собственной веры, пожаловаться тувинским шаманам с его стороны, было бы меньшим вероотступничеством.))
На что только московиты не пойдут, только, что бы нагадить Украине. ))

vvbetin 17 декабря 2018 | 03:24

сборище позорных дворовых собак порошенко..

irdo 17 декабря 2018 | 03:44

"Объединительный собор в Киеве 15.12.2018 избрал митрополита Епифания предстоятелем новой церкви. Сделан предпоследний шаг на пути к томосу. В январе он будет получен и "Украина уже теперь не будет пить, говоря словами Тараса Шевченко, из московской чаши московской отравы", - как прокомментировал решение объединительного собора Петр Порошенко. "Это церковь без Путина, это церковь без Кирилла, церковь без молитвы за российскую власть и российские войска, потому что российская власть и российские войска убивают украинцев. Но это церковь с Богом", - пояснил президент Украины.

Радикальные изменения произойдут в конторе Гундяева, которая после развода со Вселенской патриархией стала банальной сектой. Как и во всякой секте в ней будут стремительно нарастать мракобесие, нетерпимость и злоба. Гундяева, видимо, через какое-то время сожрут. Впрочем, это уже совсем другая и не слишком интересная история…"

Игорь Александрович Яковенко

com30 17 декабря 2018 | 05:16

irdo:
Гуня своими "вставаниями с колен", окончательно приведет РПЦ в состояние всеми презираемой секты, делает для этого все, четко исполняя инструкции своего кремлевского настоящего скре_поносного хозяина, ведь к Богу РПЦ имени людоеда Йосифа Сталина, отношения не имеет.
Любопытный факт, что украинский гражданин О. В.Березовский, бывший митрополит УПЦ МП по кличке "Онуфрий", с 15.12.2018г. для мирового православия уже не митрополит киевский и вообще не глава УПЦ МП, а не пришей к звезде рукав, просто один из епископов РПЦ, какого то хора делающего на чужой канонической территории.
С 15.12.2018г. мировое православие уже не признает такую организацию как УПЦ МП, все это не канонический пшик.
Истинную поместную украинскую православную церковь возглавляет митрополит Киевский и всей Украины Епифаний, которого уже с 16.12.2018г. числа в несли в официальный Диптих мирового православия, пока под номером 15.
Сейчас, вся Украина снова является канонической территорией Константинопольского Патриархата, которой была с момента крещения в 10 веке, но с января 2019г. после получения томоса, будет территорией только поместной украинской церкви.
Все остальные ПЦ могут иметь представительства но уже под собственным брендом не имеющем в своем названии слов - украинская или в Украине. Греческая, болгарская, сербская, грузинская, московская и т.д. Больше словоблудия РПЦ не будет.
Березовский связался с плохой компанией, теперь видимо поедет в Заполярье наворачивать в свою отдельную московскую веру белых медведей.

sasha2011 17 декабря 2018 | 03:39

Мира и благополучия всем сторонникам новой церкви, а также ис собратьям, которые будут переходить к ним из МП.
Мир переходящим!

agamasat 17 декабря 2018 | 03:45

Смешно представить, что представляет для Украины РПЦ МП.

valeriy 17 декабря 2018 | 04:05

"Православие- это противоположное христианству. Но вот, Украина , мизерными шагами идет правильно.

andrang2 17 декабря 2018 | 04:06

"для РПЦ «ровно ничего не означает»"

Его же предупредили, что если и дальше будет хамить, то лишат Патриаршества и права называться Церковью.
Вот тогда действительно для секты дела Церквей будут «ровно ничего не означать»

serge3leo 17 декабря 2018 | 04:12

Не понял, почему 6 января? Они ж должны перекрасится в католическийикалендарь? Или как?

com30 17 декабря 2018 | 04:14

В Московском "патриархате" представления не имеют о канонах, там что им нравится то и "канон", что не нравится то не "канон", хотя в уголовной среде РПЦешные "каноны" называются просто - по понятиям. Или что хочу, то и ворочу.

kuz_sib 17 декабря 2018 | 04:52

турецкая метрополия набирает бюджет

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