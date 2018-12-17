Митрополит Епифаний призвал присоединяться к Единой православной церкви Украины

Митрополит Епифаний призвал приходы и священников Украинской православной церкви Московского патриархата присоединяться к Единой православной церкви Украины. Об этом сообщает агентство УНИАН. Избранный в минувшие выходные предстоятель также рассказал, что на сегодняшний день новая церковь насчитывает примерно 7 тысяч православных приходов. Кроме того, митрополит добавил, что руководящие органы новой церкви будут сформированы в течение одного-двух месяцев после получения Томоса об автокефалии. Вручение должно состояться 6 января.

В субботу в Киеве прошёл церковный собор, по итогам которого было объявлено о создании поместной православной церкви на Украине под покровительством Константинопольского патриархата. В Московском патриархате, который выступает против независимости украинской церкви, встречу назвали «неканоническим собранием», которое для РПЦ «ровно ничего не означает».