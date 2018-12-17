Сборная России по хоккею выиграла Кубок Первого канала
В заключительном матче российские хоккеисты победили команду Финляндии. Встреча в Петербурге завершилась со счётом 5:0. Россияне стали победителями турнира второй раз подряд.
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В заключительном матче российские хоккеисты победили команду Финляндии. Встреча в Петербурге завершилась со счётом 5:0. Россияне стали победителями турнира второй раз подряд.
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Комментарии2
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aleksandr39 17 декабря 2018 | 02:51
Опять встали с колен
com30 17 декабря 2018 | 04:09
//выиграла Кубок Первого канала//
А кто выиграл кубок канала Шансон?
А Лайф Ньюс случаем не проводит свои фейковые турниры?
Если нет, то зря, на таком турнире сборная РФ могла бы вообще обыграть сборную галактики, при том на ее поле!